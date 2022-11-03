В чем соль?

По инициативе Минздрава России с 31 октября по 6 ноября по всей стране, в том числе и в Смоленской области, проходит Всероссийская неделя снижения потребления поваренной соли. Целью акции является формирования у граждан культуры здорового питания.

Поваренная соль необходима человеку так же, как и любому другому живому существу. В то же время, избыточное потребление натрия в виде поваренной соли повышает артериальное давление, что увеличивает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы: инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, ретинопатии или внезапной смерти.

Физиологическая норма потребления соли в день для взрослого человека составляет 5 граммов – это примерно 1 чайная ложка. Столько нужно организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц.

По данным Роспотребнадзора, многие жители нашей страны эту норму значительно превышают. В среднем российские женщины ежедневно съедают почти 10 граммов соли, а мужчины – еще больше. Это служит одной из причин развития гипертонии, болезней сердца, проблем с почками и суставами. Лучше отдать предпочтение йодированной соли – она принесет больше пользы организму.

Какие простые шаги можно предпринять, чтобы перестать злоупотреблять солью?

1.Солите блюдо не в процессе приготовления, а непосредственно перед едой. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, то вкус соли покажется менее выраженным, и организм не сразу «распознает» его.

2.Уберите солонку подальше с обеденного стола. Нередко мы сдабриваем еду по привычке, не задумываясь и даже не попробовав.

3.Откажитесь от соленых закусок и продуктов быстрого приготовления. Орехи, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из разряда «просто добавь воды» обычно снабжены смесью приправ и другими пищевыми добавками, куда входит очень много соли. Если отказаться от такой еды, рацион станет гораздо здоровее.

4. Употребляя консервированные овощи, сначала промойте их от рассола в обычной воде. А если доступны свежие овощи, лучше отдать предпочтение им.

5. Обратите внимание на соль с пониженным содержанием натрия. Сейчас в магазинах встречаются упаковки с солью, где часть хлорида натрия заменена на соединения калия и магния. Такой продукт значительно полезнее. Также ряд исследований показали, что полезнее обычной поваренной соли является крупная морская соль. Процент содержания натрия в ней ниже, химический состав богаче, за счет того, что в крупных кристаллах больше остаточной влаги.

6. Замените часть соли в рационе ароматными пряными травами.

7. Разнообразьте рацион продуктами, богатыми калием (бананы, картофель, шпинат). Калий помогает быстрее вывести излишки соли из организма.

Отказ от досаливания готовой пищи, а также ограничение потребления продуктов с высоким содержанием соли способствуют сокращению бремени артериальной гипертонии.