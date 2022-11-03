Команда Смоленской области привезла с Национального чемпионата «Абилимпикс» медаль

В Москве завершился Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Национального проекта «Образование». Он проходил с 28 по 31 октября в Выставочном центре «Гостиный двор» и площадках образовательных организаций Москвы.

Мероприятия деловой и соревновательной программы чемпионата, а также торжественную церемонию закрытия посетила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В Национальном чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 1077 участников из 78 субъектов Российской Федерации по 40 основным компетенциям, из них 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист. По итогам чемпионата медалями награждены 707 конкурсантов.

Из Смоленской области в Национальном чемпионате «Абилимпикс» участвовали 2 человека. Из них 1 стал победителем, получив бронзовую медаль.

««Абилимпикс» помог мне трудоустроиться. Я успешно работаю техническим специалистом, но продолжаю участвовать в чемпионатном движении. В этом году Национальный чемпионат в профессиональном плане по моей компетенции «Администрирование баз данных» был сложным, требовал специальной подготовки, консультаций наставника. Я приобрел новые профессиональные компетенции и сумел завоевать бронзовую медаль для Смоленской области! Очень горжусь и выражаю благодарность Региональному центру развития движения «Абилимпикс» Смоленской области за помощь и поддержку», – подчеркнул конкурсант Андрей Горчаков.

Участница из Смоленской области по компетенции «Массажист» Лариса Осинова отметила, что не расстроена тем, что не вошла в тройку призеров: «Мое отставание от бронзы чемпионата составило всего один балл! Это значит, что в дальнейшем я приложу дополнительные усилия, буду еще больше тренироваться и смогу войти в тройку сильнейших».

Национальный чемпионат «Абилимпикс» 2022 года проходил под девизом: «Вместе — сильнее!». Он символизирует единение общества, в котором возможности для самореализации имеются у каждого, независимо от наличия инвалидности или ограничений по здоровью.

Напомним, что в сентябре 2022 года в дистанционном формате состоялись соревнования Национального чемпионата «Абилимпикс» по 39 дополнительным компетенциям. В них стала призером одна конкурсантка из Смоленской области Наталья Донская. Таким образом, в 2022 году из Смоленской области медали Национального чемпионата «Абилимпикс» получили 2 человека.