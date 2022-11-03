﻿Гордость земли русской





«Единая Россия» наградила почетных жителей Смоленской области. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений».

Гостей торжества со сцены приветствовал секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство России – это ее люди. В этом смысле почетные граждане – пример служения Родине, и сегодня на них возложена особая миссия по сплочению общества.

– Мы живем в непростое время, и для нас как никогда важно единство народа. Кто как ни вы можете быть теми скрепами, которые способны объединять людей. Мы видим, как трудно сегодня нашему Президенту, как трудно нашей армии, потому что она воюет со всем блоком НАТО. Мы понимаем, какие провокации и грязь льются на нашу страну. Поэтому мы должны твердо заявлять свою позицию, что мы за нашу Россию, за нашу Родину. Поверьте, никто кроме нас этого не сделает. И пусть 4 ноября будет не просто обыденным праздником в календаре, а действительно символом единства нашего народа, днем почитания доблести нашей армии и нашей православной веры, – сказал Игорь Ляхов.

Почетный гражданин Смоленска, председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-майор авиации Виталий Вовченко поддержал слова Игоря Ляхова и подчеркнул, что в единстве главная сила России. Также смолян поздравили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева, Артем Малащенков, Андрей Моргунов.

На Смоленщине более 550 человек являются почетными гражданами области, городов и районов нашей малой родины.

Почетным гражданам вручили памятные подарки и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд на благо Смоленской области, активную общественную деятельность, работу с подрастающим поколением.

Почетными гражданами Сафоновского района являются ученый-агрохимик Александр Энгельгардт, председатель СПК им. Урицкого Валентина Комарова, генеральный директор ОАО «Сафоновский машиностроительный завод, доктор экономических наук Святослав Масютин, генеральный директор ПО «Авангард» Виктор Курносов, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Вячеслав Балалаев, Председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Пресс-служба ВПП «Единая Россия»