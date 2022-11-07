Вспомните вместе с нами

7 ноября исполняется год с тех пор, как с нами не стало человека, которого мы уважали и любили, – Владимира Александровича ЧУМАКОВА, главного редактора газеты «Сафоновская правда». В душах всех, кто его знал и кто с ним работал, осталась добрая и светлая память о нем.

Он родился 20 июня 1937 года в деревне Рыжевка Починковского района Смоленской области. С детства полюбил читать книги; учителя отмечали его литературные способности. Первый очерк Чумакова был напечатан в газете, когда он учился в школе. Владимир Чумаков окончил факультет журналистики Высшей партшколы, стал членом Союза журналистов Российской Федерации

В 1965 г. принят на работу литсотрудником Дорогобужской районной газеты «Ленинская правда», с 1969 по 1973 г.г. работал заместителем редактора этой газеты. С 1973 по 1981 г.г. – редактор районной газеты «Знамя» (г. Ельня), с 1981 по 2006 г. г. – главный редактор газеты «Сафоновская правда». С 2006 по 2009 г.г. – заместитель редактора.

Он более сорока лет верой и правдой служил однажды выбранному делу, воспитал не одно поколение молодых журналистов, обучая их кропотливому сбору информации, точности и правдивости изложения фактов.

Мягкость, интеллигентность располагали к нему людей. На подчиненных не повышал голос, обладал поразительными добротой и верой в людей. В благодарность за эти качества стыдно было подвести редактора, не выполнить его задание.

После выхода на заслуженный отдых нередко приходил в редакцию, интересовался новостями в журналистском сообществе, писал прекрасные очерки о людях нашей родной земли. Одна из его последних наград – почетный диплом победителя в номинации «Лучший очерк» (портрет об образовании) – вручен за победу во Всероссийском конкурсе «Образование в зеркале прессы-2006».

В 1983 году он был награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (районная газета была тогда признана одной из лучших среди представленных на Выставке достижений народного хозяйства). В числе его наград – знак «Честь. Достоинство. Профессионализм», почетные знаки за участие во Всесоюзной переписи населения. Владимиру Александровичу Чумакову было присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Талантливый руководитель, он сумел создать коллектив профессионалов, воплощающий принцип, которому мы стараемся следовать по сей день: газета существует для людей, должна отвечать их запросам, интересам, отражать волнующие их проблемы.

Хотя Владимира Александровича Чумакова уже год нет с нами, мы помним о нем и бесконечно благодарны судьбе за то, что он был в нашей жизни, являлся примером доброты и порядочности. Мы восхищались его мудростью, чуткостью, поразительным чувством юмора, умением видеть в людях положительные качества.

Сотрудники и ветераны редакции газеты «Сафоновская правда», бывшие работники Сафоновской типографии.

Всю жизнь посвятил журналистике

5 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, мы вспоминали ушедших от нас в мир иной близких, друзей, коллег, читали заупокойные молитвы и зажигали в храмах свечи…

Нет с нами главного редактора газеты «Сафоновская правда» Владимира Александровича Чумакова, но, листая подшивки прошлых лет, мы учимся на его материалах писать по возможности просто и душевно, глубоко вникая в суть тех или иных событий. Вспоминаем его любимые присказки, любимые песни, звучавшие в праздничные дни. «Лучше нету того цвету, когда яблони цветут», – запевал наш любимый шеф, а мы дружно подхватывали слова знаменитой песни Михаила Исаковского. Нет в живых и фотокорреспондента Владимира Дмитриевича Зуева, но мы часто пересматриваем его снимки, восхищаемся профессионализмом коллеги.

Сегодня мы публикуем один из материалов Владимира Чумакова, написанных им к 65-летнему юбилею газеты. Примерно тогда же, в 90-е годы, Владимиром Зуевым был сделан этот снимок главного редактора.

В своем публицистическом очерке Чумаков вспоминает о наших коллегах, многие из которых ушли в мир иной. Вечная им память!

Летописцы истории

Газета живет одним днем. Но из каждого прожитого дня складывается наша жизнь, пишется история страны. 1931 год. Март. Россия взбудоражена. Идет перестройка крестьянской жизни – объединение сельчан в коллективные хозяйства. Коммуны, колхозы – непривычные слова у каждого на устах. О, сколько сломлено людских судеб, сколько сделано ошибок… И все-таки то время селяне вспоминают тепло. «В колхозе, особенно в совхозе, мы только и пожили нормально. Ничего доброго я не видела в единоличной жизни», – часто вспоминает моя 84-летняя мать. И надо же, по иронии судьбы сегодня мы снова говорим о переделе крестьянской жизни, снова возвращаемся вспять. Русская журналистика всегда защищала чаяния народа, вскрывала его душевную сторону, возносила человека труда. Писать правду и только правду. Вот девиз прессы. Я листаю подшивки старых газет. И словно живу в ином мире: на-гора выданы первые тонны угля, начато строительство заводов электромашиностроительного, «Гидрометприбор», «Теплоконтроль», пластмасс. Рабочий поселок переименован в город. Сдано 40 тыс. квадратных метров жилья. Введена в строй новая поликлиника. Тресту «Дорогобужхимстрой» вручен орден Трудового Красного Знамени. Прошло освящение церкви. На село пришел газ. Какой ритм созидательной работы! Обо всем всесторонне писали местные журналисты: Тамара Щепетева, Валентина Журавская, Николай Мишин, Виктор Скибин, Александр Ершов, Иван Муравьев, Иван Старовойтов, Базылев, Татьяна Приходько, Татьяна Гляшова, Александр Назинцев. Наиболее яркие моменты происходящих событий запечатлевал на фотокамеру Владимир Зуев. Имена эти читатели встречали каждый по-своему, о каждом журналисте имели и имеют собственное суждение. Но им невдомек, сколько боли, порой нервов приходится истратить журналисту, прежде чем написать материал, особенно в наше время. Мы все из того поколения людей, которым трудно воспринимать слова: безработица, забастовка, прожиточный минимум. Сердце разрывается на части, когда слышишь о разделении Черноморского флота, об отделении Крыма, о малом зарубежье – Беларусь. Перед глазами Брест, река Мухавец. Я из глухой смоленской деревушки заступаю на пограничный пост. Я в ответе за огромную страну – Советский Союз. Рядом со мной белорус, украинец, казах, чеченец. Мы – одна семья, и Родина у нас одна. Ночь по-весеннему тепла. Чуть слышно плещет река. Я думаю, что в 1941 году отсюда началась Великая Отечественная война, где-то здесь встретил войну и мой отец. Хочется писать стихи.

Все уснуло, кругом тишина.

Только я в эту ночь не усну.

С автоматом хожу до утра,

Чтобы враг не спугнул тишину.

Вскоре эти стихи были опубликованы в областной белорусской газете. Отсюда в основном и начался мой путь в журналистику. Где они теперь, те далекие мои друзья? Какой же дьявол засел в наши души, чтобы очернить нашу историю, сделать нас врагами? Кто ответит за тех парней, которые сегодня безвинно гибнут, не зная, за что и за кого воюют! Что сделалось со мной и моей Родиной? Где она, истина и та правда, которую мы, журналисты, должны нести людям, будоражить их сердца на доброе, святое. А мы ведь, как пастыри, Богом предназначены творить истину.

Мы вспоминаем сегодня добрым словом журналистов газеты: Михаленкова Ивана Демидовича, Лубягова Михаила Дмитриевича, Новикову Зинаиду Федотьевну, супругов Захаровых – Петра Михайловича и Линору Сергеевну, Щепетеву Тамару Васильевну, Журавскую Валентину Алексеевну, отдавших десятки лет труднейшей профессии.

Завтра наступит новый день. О нем расскажут на страницах газеты мои коллеги. Я хочу верить, что напишут они правду, ту правду, как мы ее понимаем. И пусть эта правда станет истинной для наших читателей. В этом наша суть.

Владимир ЧУМАКОВ, заслуженный работник культуры РФ.

(№ 35 газеты «Сафоновская правда» от 28 марта 1996 года.

НА СНИМКЕ: Владимир Чумаков многие годы жизни посвятил журналистике.

Фото Владимира Зуева.