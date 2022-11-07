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Прокурор ведет прием

08.11.2022

15 ноября 2022 года с 10 часов 00 минут прокурором Смоленской области
Карапетяном С.Э. совместно с Уполномоченным по правам человека в Смоленской области Капустиным А.М. планируется проведение личного приема по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

Прием будет проведен с использованием видеоконференцсвязи в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 23.

Гражданам, желающим обратиться на личный прием, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8(48142) 4-29-02, 8(48142) 4-46-64, или в помещении Сафоновской межрайонной прокуратуры. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ удостоверяющий личность.

Опубликовано в категории Важно знать и Человек и закон

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