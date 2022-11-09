Издешковский старожил

З

оя Алексеевна Смирнова родилась в Издешкове в 1942 году, когда ее отец уже был мобилизован на фронт. О появлении маленькой Зоеньки в одном из писем мужу сообщила жена. А в 1944-м он побывал дома в краткосрочном отпуске после госпиталя.

Двухлетнему ребенку было не понять, что чувствовали взрослые перед неминуемой разлукой. Не помнится и то, как мать, Мария Арсентьевна Арсентьева, пережила сообщение о гибели мужа, пропавшего без вести; как вдвоем с дочкой искала приют у добрых людей, не имея своего угла, ведь их дом не уцелел.

С 1947 года воспоминания о родном поселке обретают более четкие черты. После войны первое время большинство местных жителей ютилось в землянках, по нескольку семей проживали в уцелевших домах, общими силами возрождая Издешково из руин. За хлебом в магазинах приходилось стоять в длинных очередях, его выдавали по карточкам. Вплоть до 1961 года поселок был районным центром и имел статус поселка городского типа. Там, соответственно, имелись райком партии и комсомола, райисполком, госбанк, военкомат, школа, библиотеки, детские сады; издавалась газета.

Стали выпускать продукцию Издешковский известковый и льнозавод, на последнем из которых до войны работала Мария Арсентьевна. А после Дня Победы вместе с маленькой дочкой женщину направляли на заготовку дров, сена. В 1947 году ее приняли курьером-уборщицей и ночным сторожем в типографию, в здании которой им с Зоей выделили небольшую комнату. Во дворе находился сарай, где мать с дочкой завели хозяйство: коз, поросят, кур. Сажали и огород.

Девочке нравилось наблюдать, как при свете керосиновой лампы наборщицы вручную набирали текст газеты «Сталинское знамя» (позже ее переименовали в «Знамя труда»). После сверки корректоров подписанный редактором лист помещали на стену, и за дело брались полиграфисты. На ручной тигельной машине предстояло отпечатать весь тираж двухполосного издания, насчитывающий от двух до двух с половиной тысячи экземпляров. Фотографий в газете не было.

После школьных занятий Зоя с интересом наблюдала, как корреспонденты возвращались с заданий, оставляли во дворе свой велосипед. Как-то девочке предложили прокатиться, и довольно скоро она наловчилась крутить педали. О небольшом и сплоченном редакционном коллективе у нее остались самые добрые воспоминания, общение с умными интеллигентными людьми доставляло радость. Редактор Александр Никитьевич Куренков являлся членом Союза писателей СССР. Его помощником по хозяйственной части был Илларион Горбунов.

Одно из ярких воспоминаний детства – отдых в пионерском лагере в Бессонове. Девочку восхитил местный пейзаж: живописное озеро, мельница, старый парк и фруктовый сад…

Возвратившись домой, она застала момент, когда специалисты из Смоленска устанавливали и налаживали новую плоскопечатную машину, бумагорезальный станок. Газета стала выходить на четырех полосах.

Здание бывшей редакции и типографии в Издешкове

В 1958 году Зоя устроилась на работу ученицей наборщика, а после трудовой смены шла на занятия в вечернюю школу. Выросшая среди полиграфистов, она вскоре научилась ориентироваться в кассах с ячейками на реале, выбирая нужный шрифт. Освоила и работу на плоскопечатной машине.

В 1959-м выпускники вечерней школы собрались на выпускной вечер, после которого жизнь разбросала одноклассников по всей стране. Только Зоя осталась в Издешкове на всю жизнь.

В

ее семейном архиве сохранилось фото 1961 года, на котором запечатлены сотрудники редакции и типографии, среди которых она сама и ее мама Мария Арсентьева –курьер-уборщица-сторож (все эти обязанности она выполняла за одну зарплату). Глядя на снимок, Смирнова вспоминает коллег, с которыми работала: литсотрудникаКолушенкова, бухгалтера Марию Ерофееву, корреспондентов Петра Иванова, Жеглинскую, Якова Горевенкова, секретаря-машинистку Елену Афанасьеву, наборщиков Анну Михайлову, Екатерину Варнаеву, Анастасию Митрофанову, Валентину Манюкову, корректора Шкитко. Есть на снимке и редактор Александр Никитьевич Куренков.

В 1961 году, после ликвидации Издешковского района, ставшего частью Сафоновского, в поселке закрыли типографию. Районную газету с тех пор печатали в Сафонове. Зоя Алексеевна некоторое время ездила на работу в Вяземскую типографию, а позже устроилась в Издешковский газовый участок, откуда вышла на заслуженный отдых. В общей сложности ее трудовой стаж составил около полувека. Она является ветераном труда Смоленской области.

Недавно Смирнову пригласили в Издешковскую сельскую библиотеку на мероприятие, посвященное памяти смоленского поэта Алексея Бодренкова. Выяснилось, что его первое стихотворение было напечатано на страницах издешковской районной газеты «Сталинское знамя».

Когда заведующая библиотекой Светлана Карпенкова предоставила слово местному старожилу Зое Алексеевне Смирновой, та поделилась своими воспоминаниями, заинтересовав участников встречи.

В день нашего приезда в Издешково после беседы женщина предложила проехать по селу, чтобы воочию увидеть места на улице Свободы, где в разные годы находились редакция и типография: сначала – за ныне действующей почтой, позже – ближе к центру (где застыл остов недостроенного двухэтажного дома).

В этом году Зое Алексеевне исполнилось 80 лет. У нее четверо внуков и семь правнуков, в которых женщина души не чает. Когда они просят бабушку рассказать о прошлом, она погружается в воспоминания, перелистывает старые альбомы с фотографиями дорогих сердцу людей…

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото из семейного архива Зои Смирновой