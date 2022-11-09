России нужна идеология

Война против России ведется очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны. В этих условиях нам просто жизненно необходимо выработать идеологию, которая позволит нам выстоять и победить.

«Такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

Цель войны — лишить Россию права на будущее. «Это война за образ будущего. Я исхожу из того, что будущее обязательно надо придумывать и проектировать.

Евгений Захаренков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»:

– На мой взгляд, российская идеология в настоящее время претерпевает свое критическое осмысление. Именно на пороге тотальной и повсеместной конфронтации всего мира с Россией, каждый из нас всецело воспринимает главные принципы идеологического содержания страны: патриотизм, семья, Родина, быть и оставаться всегда вместе со своей страной… То, что ранее для некоторых из нас было обтекаемой категорией, сейчас приобрело ощутимый, чувственный и жизненно важный оттенок.

Этот оттенок и формирует в итоге образ будущего нашей страны, в свою очередь и идеологическую суть нашего развития и движения вперед, кристаллизует признаки общенародной межкультурной цели России, а также реальные действия для того, чтобы это будущее стало реальностью.

Евгений Ревенко, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и охране окружающей среды, адвокат Адвокатской палаты Смоленской области:

– Единство России — это наше успешное будущее. Идея, которая обеспечит уверенность в завтрашнем дне и обеспечит развитие государства и общества, должна быть основана на фундаменте Патриотизма, веры в нашу Родину, Отечество, Народ.

Сейчас наша идеология должна быть сильной и обеспечиваться государством, консолидировано поддерживаться народом. Прежде всего, надо отбросить любые сомнения и твердо понимать, что мы граждане Великой страны и наши дети будут гордиться Россией и ее современной историей.

Самое главное — это поддержка наших солдат и офицеров, добровольцев, которые сражаются за Россию, за нас.

Многие и многие встают на защиту наших идеалов и ценностей, за право говорить на родном языке, гордиться наградами наших отцов и дедов, защищать наших братьев, за право быть частью Великого Народа – Народа Победителя! Они обеспечат нашу Победу и принесут мир. Сейчас наша идеология — это поддержка Российской армии, наших солдат и офицеров, добровольцев, выполняющих свой долг ради своей страны и народа.