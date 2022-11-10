Неделя профилактики рака толстой кишки. Какие продукты питания являются профилактикой заболевания

В Смоленской области с 7 по 13 ноября проводится Неделя профилактики рака толстой кишки. Специалисты рассказывают, что эффективной профилактикой коллатерального рака является здоровое питание.

В то же время, термин «здоровое питание» слишком общий. Интуитивно понятно, что здоровое питание предполагает отсутствие в рационе вредных продуктов. Рекомендуется отказываться от жирного, сладкого, мучного, жареного, разнообразить рацион большим количеством свежих овощей и фруктов, следить за балансом полезных витаминов и микроэлементов. На какие продукты стоит обратить внимание?

Опытным путём удалось выделить продукты, регулярное употребление которых снижает риск развития онкологических заболеваний.

Брокколи, цветная или брюссельская капуста. В капусте и брокколи есть антиоксиданты, которые снижают риск развития различных видов рака. Вещество, содержащееся в капусте токсично для раковых клеток, но безопасно для нормальных клеток.

Цельнозерновые продукты. В злаковых и цельнозерновых продуктах тоже содержатся противораковые антиоксиданты, кроме того, в них есть полезные для пищеварения пищевые волокна и фитоэстрогены. Употребление продуктов из цельных злаков — это естественная профилактика рака толстой кишки.

Зелень с тёмными листьями. Шпинат, базилик, руккола и другие травы богаты каротиноидами, которые помогают выводить из организма опасные свободные радикалы.

Виноград. В винограде содержится сильный природный антиоксидант, который препятствует повреждению клеточных мембран и участвует в процессе регенерации клеток.

Зелёный чай. Чаем, как и кофе, не рекомендуют злоупотреблять из-за высокого содержания в них кофеина, однако зелёный чай богат и флавоноидами. Флавоноиды способны предотвращать появление раковых клеток или замедлять процесс развития рака. Исследователи отмечали позитивное влияние употребления зелёного чая на самочувствие больных раком толстой кишки.

Черника. В ней содержатся полезные соединения, снижающие риск развития всех известных видов рака.

Семена льна. В льняных семенах содержатся соединения растительного происхождения, которые по воздействию на организм похожи на антиоксиданты. Они способны блокировать раковые изменения и не давать одиночным раковым клеткам размножаться, образуя опухоли. Цитрусовые. Благодаря содержащемуся в них веществу, улучшают работу иммунных клеток