С 14 по 20 ноября в Смоленской области проходит Неделя борьбы с диабетом

Во всем мире День борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. В рамках акции в Смоленской области проходит Неделя борьбы с диабетом.

Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое возникает вследствие того, что в организме перестает усваиваться сахар или глюкоза. Из-за чего его концентрация в крови многократно вырастает. Это серьезное заболевание, которое повышает риск развития других недугов. Неправильный контроль за уровнем глюкозы в крови грозит нарушением функций почек, нервной и сердечно-сосудистой систем.

В Смоленской области более 30 000 пациентов находятся под наблюдением врачей-эндокринологов, что составляет около 4% населения. Из них большую часть занимают пациенты с сахарным диабетом 2-го типа (96,6%).

Контроль глюкозы в крови осуществляется в первую очередь при помощи коррекции образа жизни, а так же приема препаратов или их комбинации. Стоит иметь в виду, что эффективность действия лекарственных препаратов и лечения в целом значительно снижаются при неправильном образе жизни и наличии ожирения и лишнего веса, дефицита физической активности, вредных привычек, нездорового питания.

Единственный путь к положительному прогнозу заболевания без осложнений – повышение приверженности к самостоятельному контролю уровня сахара в крови, формирование культуры рационального питания и достаточной двигательной активности, отсутствие алкоголя и табака, регулярное посещение медицинских организаций.

Фото: яндекс