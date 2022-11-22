«От сердца к сердцу»

В Смоленской области вновь пройдет ежегодная добрая акция

После двухлетнего «ковидного» перерыва благотворительную ярмарку-выставку планируют провести с особым размахом

Новогодние игрушки и украшения, куклы и сувениры – их для новогодней ярмарки готовят воспитанники общественной организации «Дети-Ангелы-Смоленск», ученики общеобразовательных школ. Добрая традиция зародилась в преддверии нового 2019 года и была поддержана реготделением «Единой России». В этом году благотворительное мероприятие вновь состоится, впервые после пандемии.

«Эта акция нашла отклик и у детей, и у взрослых, ведь это хорошее дело, которое обязательно должно происходить в преддверии Нового года. В предыдущие годы она привлекала многих людей — за символическую плату смоляне приобретали игрушки, сделанные добрыми детскими руками, украшали ими свои дома. Это действительно было от сердца к сердцу», — поделился секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов.

В 2022 году акция пройдет в регионе при поддержке Русской Православной Церкви. По словам митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, к ней присоединятся воспитанники православных детских садов, гимназий и духовной семинарии.

Центральной площадкой ярмарки останется Смоленская областная Дума. Кроме того, координатор партпроекта «Городская среда» Александр Зеленский предложил провести благотворительные выставки на базе и других общественных пространств.

Главная цель «От сердца к сердцу» — помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья. За счет вырученных средств в предыдущие годы «Дети-Ангелы-Смоленск» смогли претворить в жизнь много планов и идей. Одна из них – фотовыставка «Моя прекрасная мама», которая до сих пор гастролирует по Смоленску.

«Важно, что у ребят есть возможность участвовать в правильных делах. Детям очень важно испытать ощущение нужности, сопричастности. В канун 2019 года на ярмарке было всего несколько столов с поделками, через год – уже 15. И, конечно, результатом ярмарки стали другие проекты, в которых смогли поучаствовать наши ребята», — поделилась президент Общественной организации детей-инвалидов и их родителей Наталья Богдаева.

Также она отметила, что часть вырученных в этом году средств родительское сообщество хотело бы направить на приобретение подарков для смоленских военнослужащих, выполняющих задачу в зоне СВО.

По предложению координатора партпроекта «Крепкая семья» Светланы Новиковой присоединиться к доброму делу сможет каждый смолянин вне зависимости от возраста.

«Хотелось бы, чтобы участники прикладывали к поделкам письма с добрыми пожеланиями и поздравлениями – их мы обязательно передадим нашим защитникам вместе с подарками», — отметила она.

Акция «От сердца к сердцу» стартует с 22 ноября, а итоги подведут 16 декабря.