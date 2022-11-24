﻿Неделя популяризации подсчета калорий проходит в Смоленской области



В Смоленской области проходит неделя подсчета калорий в честь Международного дня борьбы с ожирением, который отмечается 26 ноября.

Ожирение – одна из глобальных мировых проблем. Заболевание является новой неинфекционной эпидемией нашего времени, представляющей серьезную угрозу здоровью людей.

В Смоленской области в 2021 году выявлено 4 683 случая заболевания ожирением среди всего населения. Показатель первичной заболеваемости населения региона на 1,7% больше, чем в 2020 году и почти в 2 раза превышает среднероссийский показатель. При этом превышение происходит, в основном, за счет взрослого населения – 18 лет и старше.

Ожирение относится к одному из основных факторов риска смертности наряду с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Ежегодно порядка 3 миллионов человек умирают из-за последствий избыточного веса или ожирения.

За период пандемии коронавирусной инфекции выяснилось, что люди с избыточным весом находятся в группе риска по развитию тяжелых осложнений при заражении коронавирусом. В связи с этим, значимость здорового, сбалансированного питания, качественных и безопасных продуктов увеличилась в разы.

Чтобы сформировать осознанное отношение к собственному здоровью, Роспотребнадзор создал портал здоровое-питание.рф , где собрана самая актуальная информация о питании. Портал поможет сориентироваться в большом потоке информации, найти инструменты для формирования правильного рациона, узнать лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд для всей семьи, а также получить помощь от квалифицированных специалистов

Еще больше информации о здоровом питании узнавайте на сайте смоленского центра общественного здоровья и медицинской профилактики http://smolcmp67.ru/.