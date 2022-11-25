Горячая линия по профилактике ВИЧ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сообщает о проведении в период с 25 ноября по 5 декабря 2022 года тематических горячих линий и консультаций по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря 2022 года).

Специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проконсультируют всех обратившихся по номерам горячих линий по вопросам профилактики заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования ежедневно (по рабочим дням) с 9:00 до 18:00 по телефонам отдела эпидемиологического надзора 30-47-98, 30-47-96, 30-48-06, а также по телефону территориальногой отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском районах 848(142) 3-48-56.

В круглосуточном режиме информацию можно получить по телефону Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43 – звонок бесплатный из любого населенного пункта страны, а также на сайтах СТОПВИЧСПИД.РФ и o spide.ru.

