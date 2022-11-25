﻿В России вступил в действие указ о традиционных ценностях

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей утвердил своим указом президент России Владимир Путин

В указе говорится о том, что Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет страны, обеспечивать ее единство и осуществлять сбережение народа и развитие человеческого потенциала.

Осмысление социальных, культурных, технологических процессов с опорой на традиционные ценности позволяет народу России своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность. Россия будет создавать в мире образ страны, защищающей традиционные ценности.

К таким ценностям документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

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Госполитику в области традиционных ценностей будут реализовывать в работе с молодежью, указано в документе. Также в указе говорится, что реформы в сфере образования в РФ нужно проводить с широким обсуждением. Россия будет формировать госзаказ на произведения для сохранения традиционных ценностей, взаимодействие власти и СМИ станет инструментом по их укреплению.

Елена Бегунова, член Экспертного клуба региона, генеральный директор ООО «МедиаНьюс», газета и новостной портал «Главная Тема.См», г. Смоленск, председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Смоленской торгово-промышленной палаты:

Полностью поддерживаю Указ нашего Президента. Россия — это страна великой культуры, огромного культурного наследия, многовековых традиций. Многонациональная и многоконфессиональная Держава.

Историческая память и традиционные ценности — наше прошлое, настоящее и будущее.

Необходимо сохранить историческую память, чтить традиционные ценности, так как они способны обеспечить безопасное существование для будущих поколений.

«Госполитику в области традиционных ценностей будут реализовывать в работе с молодежью» — указано в документе. Считаю, что нужно пересмотреть информационно-развлекательную политику в части некоторых федеральныхТВ-каналов, специализирующуюся на пошлом юморе и низкопробных сериалах, многочисленные ток-шоу в прайм-тайм, детский Ютуб и онлайн-игры, несущие деструктивный контент.

Наше будущее зависит от нашей молодежи сейчас и воспитываться она должна на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Михаил Артеменков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по образованию и науке, Ректор Смоленского государственного университета:

Подписание Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» является историческим решением, которое было принято в очень важный и сложный момент для нашей страны.

В настоящее время против России ведется гибридная война, составной частью которой является атака на моральные и нравственные устои, являющиеся основой русской цивилизации. Разрушение этих основ – это то, чего наше общество и государство не могут допустить ни при каких условиях. Поэтому появление данного документа является как никогда своевременным, позволяющим консолидировать российское общество вокруг тех понятий, которые способны обеспечить единство народа и развитие нашей страны.

Поэтому подписанный указ является смыслообразующим и координирующим документом, который должен стать основой проводимой государственной политики во всех общественных сферах, а особенно в области образования и культуры. Мы видим, что многие принимаемые сегодня решения, связанные с изменениями в системе образования, информационной политике, построения взаимоотношений государства и гражданского общества, взаимодействия с представителями традиционных конфессий – уже строятся в духе подписанного указа.

Евгений Захаренков, член Экспертного клуба региона, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»:

Традиционная система российских ценностей всегда была для нашей страны одним из ориентиров в своем развитии. Она позволяла народу России во все времена своевременно и максимально эффективно реагировать на угрозы сохранения целостности государства и ее миропорядок.

Сейчас мы живем в историческое время, когда во всех плоскостях нашей жизни недопустимо двусмысленности и какого-либо перефразирования, что особенно важно для подрастающего поколения. Мы вместе с нашей страной проходим период кристаллизации и укрепления фундаментальных основ развития всего государства на далекую перспективу, именно сейчас проходит четкая обрисовка границ понимания и осмысления судьбоносных и жизненно важных категорий, которые, я уверен, станут в дальнейшем эталоном для определения ориентиров развития д многих государств.

И сейчас во имя сохранения общероссийской гражданской идентичности и традиционных российских ценностей мы выстраиваем четкие границы и алгоритм реагирования на всевозможные вызовы и угрозы в настоящем и в будущем для нашей страны.