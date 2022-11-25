﻿В России отметят День матери

В ближайшее воскресенье, 27 ноября, в России будет отмечаться День матери. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки. В России символом Дня матери стала незабудка. Цель праздника— поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.

Более чем в 60 субъектах России для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики. Во всех регионах страны в конце ноября традиционно проходят культурно-массовые мероприятия, встречи с многодетными матерями и праздничные концерты, приуроченные ко Дню матери.

В образовательных учреждениях этот праздник и посвященные ему торжества проводят заранее, как правило, в пятницу накануне праздника.

Марина ХОТУЛЕВА, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция», член Экспертного совета региона:

– День матери – один из самых теплых, добрых и солнечных праздников. Кто как не самый родной и близкий человек день и ночь дежурит у кроватки заболевшего ребенка, радуется первым нетвердым шажкам, внушает уверенность в успехе. В преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, Губернатор Алексей Островский торжественно награждает многодетных матерей почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Из Сафоновского района нынче такой чести удостоена Ольга Валерьевна Калашник.

Торжественные концерты в честь мам проводят не только сафоновские городские и сельские дома культуры, но и промышленные предприятия, как, например, «Авангард». Волонтеры – студенты, школьники, активисты молодежного совета и «Молодой гвардии» отправляются в школы, чтобы помочь младшеклассникам поздравить мамочек, например, преподнести им красивую открытку, сделанную своими руками.

Самое главное в этот день – навестить, позвонить, написать своим самым-самым, выразить им свою благодарность и признательность за самый нелегкий труд быть мамой.