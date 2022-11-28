Своя ноша не тянет

Семейному союзу Андрея и Виктории Ткаченко в будущем году исполнится 30 лет. Когда у супругов родился третий ребенок, их многодетной семье были бесплатно предоставлены положенные по закону 20 соток земли. Место для участка они выбрали рядом с домом матери Андрея, в деревне Беленино.

В этом году, как обычно, вся семья собралась на майские праздники в беседке у дома бабушки, Людмилы Юрьевны. По сложившейся многолетней традиции успели и поработать, и отдохнуть.

Каждому из домочадцев памятно, как весело праздновали 9 мая день рождения дедушки, Александра Николаевича, пока тот был жив. Бывало, собирались всей семьей, трудились на посадке картофеля, а потом устраивали праздник в честь именинника. С усадьбы Ткаченко разносились ароматы готовящейся ухи и шашлыков. Душа ликовала и ноги сами пускались в пляс, стоило Ткаченко-старшему растянуть меха гармони. Беленинцы заслушивались игрой музыканта, без которого, бывало, в местном клубе ни один праздник не обходился. Традицию отца перенял сын: он замечательно поет и играет на гитаре.

В 1993 году Андрей Ткаченко поступил учиться в Сафоновское техническое училище №1 по специальности электромонтер. Швейному делу в ту пору обучалась и Виктория. Вечера отдыха, репетиции художественной самодеятельности, на которых Андрей пел, а Вика танцевала, поездки в Смоленск на смотр художественной самодеятельности, проходивший в 1994 году в Доме офицеров, сблизили молодых людей. Девушка едва ли не с первой встречи обратила внимание на симпатичного парня, бывшего душой компании, подрабатывавшего диджеем в известном сафоновцам кафе «Космос».

О себе Виктория рассказала, что на Смоленщину переехала с родителями из города Грозного. Отец-дагестанец увез любимых жену и дочь, защитив русскую избранницу, которая пришлась не ко двору дагестанской родне.

А вот счастью Андрея и Виктории никто не препятствовал. Три их дочери росли среди заботливых и любящих родителей, бабушек и дедушек. Андрей Александрович и Виктория Салмановна недавно порадовались за старшую дочь Екатерину, подарившую им внука. Вторая дочка, Софья, учится в Смоленском юридическом колледже, а младшая, Александра, – третьеклассница. После переезда супругов из Сафонова девочку перевели учиться из гимназии в Беленинскую школу.

Малышка обожает своих родителей, ей нравится помогать взрослым, чувствуя себя хозяйкой. Иногда Сашенька говорит бабушке: «Ты отдохни, я сама приготовлю и блинчики, и салат». Еще девочка с удовольствием путешествует вместе с родителями, ведь с ними никогда не бывает скучно. Незабываемы поездки на море, разговоры взрослых о том, какие животные еще появятся в их личном подсобном хозяйстве. После вырубки на участке сухостоя, зарослей кустарника папа первым делом взялся за строительство. На пару с племянником Алексеем Юрчиком выкапывал, потом заливал фундамент, возводил постройку, окрещенную «хрюня фермой», где поселились первые обитатели – семь попросят породы венгерский мангал, разноцветных и забавных.

Из сэндвич-панелей рядом был сооружен теплый домик для баранов, позже – для нубийских коз. Для охраны этих обитателей завели двух лаек. Подает голос в случае опасности и московская сторожевая Устинья, переехавшая вместе с домочадцами из города.

Пока Андрей занимался строительством, выкапывал на участке пруд, Виктория с детьми высаживала ивы, тую, розы, папоротники и подснежники. Разбит и сад; за лето пошли в рост саженцы плодовых деревьев. И, конечно, никак не обойтись в деревне без огорода, парников, с обработкой которых всем хватает забот: малым и старым. Но, как говорится, своя ноша не тянет. Родители Сашеньки с энтузиазмом продолжают строить и обзаводиться всевозможной живностью. К двум первотелкам еще мечтают прикупить дойную корову, а пока выкармливают теленочка, только что появившегося на свет. Недавно привезли кроликов породы фландр, из которых должны вырасти настоящие великаны.

Если опыта в строительстве главе семьи не занимать (он много лет занимался ремонтными работами), то по вопросам содержания животных (в том числе их здоровья, подбора рациона питания) Ткаченко консультируются у ветеринара из Подмосковья. В рационе птицы обязательно присутствуют витамины; каждое из животных получает необходимые корма с добавками, укрепляющими иммунитет.

Ухоженными и упитанными выглядят козел Колян и нубийские козочки Розочка с Белочкой; они прекрасно адаптировались под присмотром заботливых и работящих хозяев. При одобрении специалиста приобретены специальные маты из полиуретана для телочек, чтобы им комфортнее было лежать. Построены хозблок для приготовления кормов; овчарня, где уже появились на свет ягнята; домики для уточек, кур породы орпингтон, гусей.

Плотницкому мастерству Андрей Александрович научился у отца. Из поколения в поколение в их роду передаются знания и умения, необходимые в крестьянском хозяйстве. У родителей довольно долго не переводились куры; количество кроликов доходило до полутора сотен. Держали и корову, что было естественно во времена продуктовых дефицитов. Пока росли дети, их приучали к труду: они кормили, пасли животных, встречали корову с поля. Всей семьей заготавливали сено, трудились на огороде.

Андрей с Викторией выросли трудолюбивыми и ответственными людьми. Заведя личное подсобное хозяйство, они обеспечили достойные условия содержания животных и птицы. Проводят своевременную уборку, санобработку помещений, кормушек и поилок; животные содержатся в чистоте. Чтобы запастись сеном, супруги взяли в аренду 1 гектар земли, А недостающие корма, необходимые добавки закупают. Приобрели также зернодробилку для приготовления смесей, вакууматор – для лучшей сохранности мяса. В хозяйстве имеется и машинка для стрижки овец, и выструганные хозяином корытца из липы. Сделан дренаж в стойлах, все постройки выглядят эстетично: и выложенные из сэндвич-панелей, и сделанные из дерева с предварительным декоративным обжигом.

Пока семья живет по соседству у матери, идет строительство собственного жилья и бани. Средства на дальнейшее развитие есть возможность получить за счет развития хозяйства, оформив индивидуальную предпринимательскую деятельность. Поскольку государство поддерживает производство отечественного продовольствия, у супругов Ткаченко как начинающих фермеров появятся неплохие шансы на получение поддержки в виде гранта.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: В личном подсобном хозяйстве семьи Ткаченко в деревне Беленино царит полный порядок.

Фото автора.