В память о краеведе

22 октября нашему земляку, педагогу, краеведу Андрею Константиновичу Жаворонкову исполнилось бы 100 лет.

В социальной сети «ВКонтакте» об этой дате напомнила Светлана Карпенкова, заведующая Издешковской библиотекой-филиалом №5, назвав его Краеведом с большой буквы.

Это громкое слово – Россия

Выходец из многодетной семьи, он с юных лет выделялся среди сверстников неординарностью, любознательностью. С 16 лет начал вести свои дневниковые записи. Толчком к этому послужило прочтение отрывков из дневника земляка-патриота Александра Самсонова. Впоследствии он «сверялся» с такими личностями, как Достоевский, Толстой.

Трагична судьба его отца Константина: зажиточного крестьянина раскулачили в 30-х годах, отправив на принудительные работы в Сычевский район, что привело к его преждевременной смерти. О несовершеннолетних детях вынуждена была заботиться мать, Екатерина Степановна.

Об уроженце деревни Малое Алфёрово на страницах журнала «Край Смоленский» в № 12 за 2014 год была опубликована статья «Большая жизнь Андрея Жаворонкова», написанная редактором Юрием Шориным. Тогда же увидели свет юношеские дневники, которые Жаворонков вел в 1938-1941 годах. С дневниковыми записями того времени можно познакомиться на сайте «Алферово.ru», приобщившись к образу мыслей нашего земляка, в школьные годы увлекшегося чтением, размышлявшего о жизни и судьбе родины. Даже собирая в лесу сучья, он вдруг начинал выкладывать из шишек «громкое», по его выражению, слово «Россия». Как и другие его сверстники, Андрей готовился к экзаменам, ходил на молодежные вечеринки… После того, как с ночи вместе с сестрой отстоял в Вязьме в очереди за хлебом, сделал вывод: «Где нет хлеба, там нет культуры, а где нет культуры, там нет свободы. Нищета порождает бескультурье».

Однокурсник дочери Сталина

В 1941 году Андрей Жаворонков окончил 9 классов. В начале Великой Отечественной вместе со сверстниками строил аэродром в Старом Селе, копал противотанковые рвы вдоль Днепра. По воспоминаниям внука, в феврале 1942 года по призыву был направлен на учебу в Ульяновское танковое училище им. Ленина, где познакомился с братом Зои Космодемьянской Александром. Командир танкового взвода, командир танка КВ Жаворонков в 1943-м освобождал Смоленщину, прошел Ельню, Монастырщину. В составе 63-го гвардейского танкового полка воевал на территории Белоруссии. Вот что написал о дальнейшем жизненном пути нашего героя его внук: «9 марта 1944 г. танк был подбит, а сам дед получил тяжёлые ранения и конец войны встретил в госпитале в г. Сочи, где познакомился со своей будущей женой, а моей бабушкой – Жаворонковой Валентиной Тимофеевной. 11 июля 1945 г. был выписан из госпиталя. После победы поступил на исторический факультет МГУ. Учился на одном курсе со Светланой Аллилуевой, дочерью Сталина. В 1954-м году по распределению от министерства культуры был отправлен председателем колхоза в одну из деревень Можайского района. После вернулся в Москву, пошёл рядовым учителем истории в 745-ю школу Тимирязевского района и проработал на одном месте в одном качестве 35 лет. После выхода на пенсию вернулся к своим корням, в деревню Малое Алферово Сафоновского района Смоленской области. Стал краеведом по Смоленщине, имеет множество публикаций в местных и областных газетах Смоленщины. Занимался приусадебным хозяйством вместе со своей сестрой Захаренковой Марией. Не дожил до 91 года чуть больше одного месяца». (запись опубликована на сайте https://1418museum.ru/heroes/25891478). Жаворонков был награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и медалями.

На сайте алферово.ru можно посмотреть уникальные видеозаписи рассказов Андрея Константиновича, в жизни которого встречались удивительные люди: помимо дочери Сталина, он был знаком с известным актером Юрием Никулиным; поэтом Александром Твардовским; Героем Советского Союза лётчиком-космонавтом СССР Владиславом Волковым; с земляком, лётчиком гражданской авиации, Героем Советского Союза Павлом Михайловым; с правнучкой Пушкина Натальей Сергеевной Мезенцовой, а также с потомками помещиков Путяты и Кардо-Сысоевых.

На малой родине

Переехав в преклонные годы в Малое Алферово, он неоднократно наведывался в Сафоново, приходил в редакцию газеты «Сафоновская правда». В 1994-1995 годах им были подготовлены для районной газеты тематические выпуски полосы «Истоки». По названиям публикаций понятно, что их автором является историк: «Бессоново 100 лет тому назад», «Куракинская трагедия», «Ведрошь – сестра Непрядвы», «Геродот на Днепре», «Смоленские предки Пушкина», «Гиперборей», «Малое Алферово в годы войны», «Бессоновский созидатель» (о Дмитрии Александровиче Путята, его успехах в области улучшения русского стада).

Были и небылицы

Одна из статей посвящена военному прошлому Малого Алферова. Жаворонков вспоминал, как в начале войны, в июле, в центре деревни остановился пограничный отряд. В кирпичной избе Прокопия Ивановича Морякова на полу лежало восемь раненых красноармейцев и два офицера. То было небольшое отделение госпиталя, находившееся в Мосеевой роще, под Третьяковым. Раненых часто навещали врачи и медсестры; в особенности под их наблюдением находился старший лейтенант, которого вынуждены были положить в избу по дороге в Вязьму из-за тяжелого ранения, полученного в бою род Ярцевом, и открывшегося кровотечения. Деревенские женщины и дети под всяким предлогом стремились на него посмотреть и одарить продуктами питания. Прошла молва, будто это сын Сталина Яков.

Последняя из историй уже после смерти Жаворонкова дошла до российского телевидения. В выпуске программы «Пусть говорят» на первом канале 3 декабря 2019 года прозвучала версия о том, будто сын Иосифа Сталина Яков похоронен около Малого Алферова на Смоленщине. Стоит признать, что Андрей Константинович при жизни любил развлекать своих гостей подобными рассказами (этот конкретный слух основан на воспоминаниях одного из односельчан, Алексея Младова).

Нередко к словам Андрея Константиновича люди относились с недоверием. Вот и на страницах газеты публиковали далеко не все написанное им. Журналистка Валентина Журавская сберегла рукопись воспоминаний Жаворонкова, в подлинность которых не поверил главный редактор. Приведем небольшой отрывок: «Деревня, убитая черною тоской по своим сыновьям, что были на войне, ждала от них вестей – добрых или печальных. Прошел год, а их все не было и не было. Седовласые крестьянки ночами стояли на коленях перед святыми образами, обливаясь слезами, прося заступничества для своих внуков. И такой день пришел. Он, как луч солнца, согрел и осветил их души. В этот день, Спас-Преображения, над Горловым появился самолет, и он, пролетая, сбросил пакет. Женщины-жницы заметили, что он упал на снопы Агриппины Михайловны Эрастовой. В пакете находилось письмо из Ульяновского танкового училища, где обучались танковому искусству Андрей Жаворонков и Николай Поляков. Письмо было доставлено адресату тайно 12-летней Машей, моей сестрой».

В Сафоновском историко-краеведческом музее в постоянно действующей экспозиции можно увидеть снимки из фотоальбомов, подаренных Жаворонковым. Переданные краеведом черно-белые фотографии рассказывают о хозяйстве Путята, о пребывании в Крыму дочери владельца имения Анны Дмитриевны, о семье Кардо-Сысоевых.

Имя Андрея Константиновича Жаворонкова известно жителям Сафоновского и Вяземского районов. Яркий талант мыслителя и исследователя притягивает к себе людей, которые знали его много лет или встречались с ним хотя бы однажды. Не случайно его сестра, Мария Константиновна Захаренкова, признавала неординарность брата: «Надо ведь! Он один такой у нас в роду…».

Личный архив Андрея Константиновича она успела передать главному редактору журнала «Край Смоленский» Юрию Шорину незадолго до пожара в ее доме. Написанное братом могло сгореть как минимум дважды. Уходя на войну, он попросил родных сохранить его дневники. Просьбу выполнила Мария, которой в то время было 11 лет. Сумочку с тетрадками она закопала на огороде.

100-летие краеведа





Заведующая Издешковской сельской библиотекой Светлана Карпенкова рассказала о том, как 22 октября вместе с группой энтузиастов во главе с Зинаидой Богаченковой приводила в порядок могилы Андрея Константиновича Жаворонкова, его сестры, брата и сына. После окончания работы на могиле 100-летнего юбиляра, похороненного на кладбище вблизи деревни Третьяково, была совершена лития.

В этот же день в литературном салоне города Вязьмы прошел вечер памяти краеведа с участием потомков Андрея Константиновича – его внучки Натальи Шульга, племянницы Галины. На вечер приехали гости из Смоленска и Издешкова: Зинаида.Богаченкова, руководитель фонда Алексея Бодренкова и Ивана Трушкина; Жанна Кузьмина, президент Смоленской региональной общественной организации «Ассоциация содействия культуре»; Светлана Карпенкова, заведующая Издешковской библиотекой; Наталья Трифонова, директор Зимницкого дома культуры. А земляк Андрея Константиновича студент исторического факультета МГУ Игорь Рыжов представил своё видеопослание «Штрихи к рассказам А.К.Жаворонкова». Руководитель литературного салона Елена Мармыш, вяземские краеведы (многие из них лично знали Андрея Константиновича) почтили память земляка, признав, что он еще многие годы будет объединять людей, неравнодушных к судьбе Родины.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: Краевед, уроженец деревни Малое Алферово Андрей Жаворонков прожил долгую и яркую жизнь.

Фото из открытых источников.