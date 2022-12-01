﻿В Смоленской области проходит неделя укрепления здоровья и поддержки физической активности среди людей с инвалидностью

С 28 ноября по 4 декабря в Смоленской области проходит неделя укрепления здоровья и поддержки физической активности среди людей с инвалидностью.Россия относится к странам с самыми высокими темпами роста численности инвалидов. Поэтому крайне остро стоит проблема их адаптации и создания условий для комфортной жизни. У людей с ограниченными возможностями выше нагрузки на организм. Поэтому тема здорового образа жизни для них является актуальной.

Привлечь людей с физическими ограничениями к занятиям спортом – значит во многом восстановить у них утраченный контакт с окружающим миром. Использование средств физической культуры и спорта является эффективным и иногда единственным средством физической реабилитации и социальной адаптации этих людей. Физическая культура и спорт противодействуют ненормальному психологическому и антисоциальному поведению, которое часто возникает на почве тяжелой инвалидности.

Основное правило ЗОЖ в этом случае: каждый день должен начинаться с зарядки. Дыхательная гимнастика и несколько элементарных упражнений приведут мышцы в тонус, придадут бодрости, настроят на оптимистичный лад.

Рекомендуется уделять умеренной физической активности 150 минут в неделю, а на интенсивные нагрузки отводить 70 минут. Ведь недостаток движения является одной из главных причин развития хронических неинфекционных заболеваний. Более того, у людей, которые недостаточно активны, на 33% выше риск смертности.

Следует всегда помнить, что инвалидность – не повод оставлять активную жизнь и бросать занятия спортом. Нужно только ориентироваться на собственное самочувствие и допустимый уровень физических возможностей, чтобы не усугубить текущее состояние здоровья.

Любая спортивная активность должна быть одобрена лечащим врачом.Занятия физкультурой и подходящий вид спорта – вот действенные методы реабилитации, которые помогут расширить функциональные возможности, улучшить состояние здоровья, укрепить тело и дух. Адаптивная физкультура способствует преодолению не только физических, но и психологических барьеров.