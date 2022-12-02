Командировка в мир большой журналистики

В конце октября в Москве состоялось масштабное мероприятие –

XIII съезд Союза журналистов России. Смоленскую область представили председатель Смоленского регионального отделения СЖР Марина Проскурнина и автор этих строк.

Большой тираж краткой аббревиатуры

В рамках съезда организаторы пригласили гостей в редакции федеральных средств массовой информации: радио, телевидения, печати. И вот я в составе небольшой делегации на Мясницкой, 42. Именно здесь когда-то Александр Грибоедов впервые прочел свою бессмертную комедию «Горе от ума». А теперь в старинном особняке купца Ивана Барышникова (кстати, именно его усадьба находится в селе Алексино Дорогобужского района) расположилась резиденция самой массовой газеты в мире с короткой аббревиатурой «АиФ».

На проходной нас встречает главный редактор издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников. Поднимаемся по парадной лестнице, на секунду задерживаемся у фирменного баннера, возле которого на небольшом постаменте расположилась знаменитая бронзовая собачка, ставшая фирменным знаком «Аргументов». Минуя несколько отделанных мрамором залов, оказываемся в кабинете главного редактора. Здесь бережно хранят память о первом редакторе Владиславе Старкове, который вывел издание в лидеры. В мае 1990 года «АиФ» внесены в Книгу рекордов Гиннеса как газета с самым большим тиражом в истории человечества – 33,5 млн экземпляров. Сегодня она остается первым по объему тиража в России общественно-политическим еженедельником. На стенах коридорчика вывешены полосы самых знаковых номеров. А мы оказываемся в круглом зале, где дважды в неделю проходят планерки редколлегии.

Да, ритм жизни полноцветного 56-полосного издания отличается от режима районной газеты. Михаил Дмитриевич признался: чтобы номер встретился с читателем в четверг, он подписывается в печать около двух часов ночи с понедельника на вторник. С началом пандемии сотрудники стали работать удаленно, и многие трудятся так до сих пор – и людям удобно, и издание не страдает. Среди авторов не только москвичи, но и региональные представители. Жаль, что мы в Сафонове получаем не областную, а столичную вкладку – все-таки пока Москва, словно другая планета, страшно далека от нас и в технологиях, и в социальной сфере, хоть и находится от нашего райцентра в трех часах «полета» на «Ласточке».

От Михаила Дмитриевича мы узнали о системе премирования сотрудников, секретах успешного номера, кадровой политике, структуре работы над печатным выпуском, об особенностях ведения сайта и соцсетей.

Большие часы показали 16:00. Пришлось попрощаться, так как для редактора настало время обсуждения оригинал-макетов с дизайнером.

Это сила

XIII съезд Союза журналистов России стал настоящим праздником, где встретились коллеги из самых разных уголков страны. Жаль, что на бейджах не указали регионы делегатов. Однако кое-кто был одет в костюмы с элементами национального колорита. Интересно, а что могло бы стать символом Смоленской области? Может быть, крепостная стена?

Центральным пунктом повестки дня стал отчет председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Прежде всего, Владимир Геннадьевич рассказал о принятии в состав СЖР новых региональных отделений, созданных недавно в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В качестве одного из самых ярких событий пятилетки он назвал учреждение звания «Заслуженный журналист Российской Федерации». Оно присваивается журналистам и редакторам средств массовой информации за личные заслуги в повышении авторитета отечественной журналистики, формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции, объективном освещении событий общественной, политической, культурной жизни Российской Федерации и других стран, проблем внутренней и внешней политики, международных вопросов, сохранении и развитии традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей и т.д. К настоящему времени звания удостоены более 70 журналистов.

Одно из самых значимых мероприятий в сфере медиа – форум современной журналистики «Вся Россия», который на протяжении последних пяти лет проходит в Сочи. На неделю город-курорт становится площадкой общения и обмена опытом коллег из России и других стран.

По инициативе СЖР был создан практикум «Инфорум», на котором стало возможным не только выслушать экспертов в сфере масс-медиа, но и поделиться своими проблемами, получить совет.

В октябре 2020 года создан Центр правовой защиты журналистов, задачами которого являются оказание помощи СМИ при отстаивании авторских прав, прав в области свободы печати и цензуры, а также защита отрасли в период ограничений, связанных с эпидемией Covid-19, включая финансовую поддержку десяткам СМИ.

Право на мир

Воодушевление в ход съезда внесли выступления представителей журналистики недавно присоединившихся к России республик и областей. «Это настоящие люди-легенды, – охарактеризовала их Марина Проскурнина. – И я горжусь, что знакома с ними».

О том, какому преследованию подвергаются журналисты в современных горячих точках, рассказал лидер Херсонского отделения СЖР, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций

Херсонского государственного университета Александр Малькевич. В военной

командировке на Украине он сам пострадал от обстрела.

– В зоне СВО работают очень мужественные люди: местные корреспонденты, их коллеги из Питера, Москвы, Челябинска. И все вместе пишут историю, учат коллег. К сожалению, это происходит через боль и большие страдания. Нашим врагам не нравится правда, поэтому пишущей братии сразу объявляют лютый террор. Вот с нами здесь находится Лена Шелестенко – первая журналистка освобожденных территорий, вступившая в ряды СЖР. Мы вынуждены были под покровом ночи переправлять ее и ее пятерых детей, потому что на них объявлена охота. Мы организовали в Херсонском университете кафедру журналистики и медиакоммуникаций. А дальше – ректор университета Татьяна Томилина была взорвана в подъезде своего дома. Женщину закрыл телом сопровождавший ее ученик. Он погиб, а она получила тяжелые ранения. Но восстановила здоровье и снова вышла на боевой пост.

Мы все низко кланяемся военкорам, которые с передовой рассказывают правду о происходящем. Но! Они в бронежилетах, касках, в окружении подготовленных бойцов. А сотни их коллег – это люди, которые не проходили школу «Бастион» (специальные курсы для журналистов, работающих в кризисных ситуациях). Их никто не учит, как находить растяжки, самодельные взрывные устройства в почтовом ящике, как избегать прицельных ударов Хаймерсов.

Мы все, представители медиасообщества присоединившихся территорий, поддерживаем кандидатуру Владимира Соловь-

ева за то, что он много делает для тех, кто сейчас на передовой. И горячо поддерживаем предложение Союза журналистов и Общественной палаты, чтобы все журналисты в зоне специальной военной операции должны иметь статус участника боевых действий. И еще одно: в СМИ ведется грандиозная информационная

война с потрясающими ресурсами. Было бы правильно, если бы руководители СМИ публично зафиксировали свое отношение к СВО, а не пытались отсидеться до лучших времен.

В прениях прозвучали также предложения о поддержке печатных изданий, налаживании взаимодействия с Почтой России, организации факультативных отделений военной журналистики в вузах, развитии отечественной фотожурналистики.

Съезд единогласно одобрил работу Союза и вновь избрал Владимира Соловьева на должность председателя СЖР.

– Мы многого добились, и многое еще предстоит сделать. Главное – быть вместе и верить в будущее, – подвел итог В.Г. Соловьев.

Марина ХОТУЛЁВА