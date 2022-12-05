Регистрация доп.соглашений об аренде недвижимости может стать дешевле — проект прошел Госдуму

Планируют ввести специальную пошлину за гос.регистрацию соглашений об изменении или расторжении договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. По проекту ее размер для компаний — 1 000 руб. Поправки приняли в третьем чтении.

Сейчас от юр.лиц обычно требуют уплачивать 22 тыс. руб. как за регистрацию сделки с недвижимостью. С этой практикой не раз соглашались Минфин и ВС РФ. Новшества могут заработать с 2023 года.

Документы: Проект Федерального закона N 137906-8

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Регистрация доп.соглашений об аренде недвижимости может стать дешевлеconsaltika.ru