За новый год с мирным небом

В рамках благотворительной акции «Всегда рядом» Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям Смоленское региональное отделение Союза Машиностроителей России организовало в Сафонове сбор детских рисунков с новогодними поздравлениями для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В акции приняли участие учащиеся детской художественной школы и дети работников ООО «Русэлпром. Сафоновский электромашиностроительный завод».

В приемную партии «Единая Россия» детские сувениры передал председатель совета директоров ООО «Русэлпром. СЭЗ» Святослав Масютин.

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– Мы специально попросили ребят, чтобы они не рисовали войну. Открытки получились очень теплыми, домашними, семейными. Здесь и зеленые елочки, и красногрудые снегири, и пухленькие снеговички! –комментирует Святослав Анатольевич, бережно перекладывая драгоценные карточки.

Новогодние открытки в виде рукавичек, новогодних игрушек, а также гуманитарную помощь в этот день передали также сотрудники детского сада № 16.

«Солдаты, с Новым годом! Мы вас любим и ждем. Здоровья вам и сил!» – подписали малыши с помощью родителей свои поделки.

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В акции «Новогодняя почта» приняли участие все образовательные учреждения района. А гуманитарную помощь передали участникам специальной военной операции предприятия, неравнодушные граждане, пенсионеры. Совсем скоро ценный груз отправится на передовую, чтобы поддержать нашу армию.