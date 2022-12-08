Акция – диспансеризация

На территории региона с 5 по 11 декабря проходит неделя ответственного отношения к здоровью.

«В этом году более 145 тысяч смолян позаботились о своем здоровье и прошли необходимые исследования. Но нас больше всего волнует, что на прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров приходят жители региона старше 65 лет, уже имеющие диагнозы и трудно корректируемые факторы риска. Молодежь и работающее взрослое население, особенно мужчины, редкие гости учреждений здравоохранения», – рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине Департамента Смоленской области по здравоохранению, руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ СОВФД Наталья Лебедева.

Наталья Лебедева напоминает, что неправильное питание, отсутствие должной физической активности, курение, алкоголь, постоянные стрессы – эти факторы оказывают губительное влияние на здоровье. Главная задача диспансеризации – найти у человека риски развития неинфекционного заболевания или начальные признаки болезни, о которых он, возможно, и не догадывается.

Принять участие в диспансеризации могут все жители области от 18 лет и старше. До 39 лет смоляне вправе сделать это раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно. При этом у всех желающих вне зависимости от возраста каждый год есть возможность пройти бесплатный профилактический осмотр. Кроме того, гражданин, перенесший новую коронавирусную инфекцию, может пройти углубленную диспансеризацию.

Пройти диспансеризацию и профосмотр можно:

– в поликлинике по месту жительства, обратившись к своему участковому терапевту;

– по телефону call-центра, который создан в каждой поликлинике (его номер можно узнать на официальном сайте учреждения);

– через портал Госуслуг.