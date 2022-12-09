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Внимание!

09.12.2022

В целях организации работы с членами семей мобилизованных военнослужащих в Военном комиссариате Смоленской области организована работа круглосуточной горячей линии, обеспечивающей прием обращений, разъяснение заявителям необходимой информации или передачу информации о сути обращения компетентным специалистам.

Номер телефона горячей линии: 8 (4812) 38-05-70.

Опубликовано в категории Важно знать

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