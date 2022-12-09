В
целях организации работы с членами семей мобилизованных военнослужащих в
Военном комиссариате Смоленской области организована работа круглосуточной
горячей линии, обеспечивающей прием обращений, разъяснение заявителям
необходимой информации или передачу информации о сути обращения компетентным
специалистам.
Номер телефона горячей линии: 8 (4812) 38-05-70.
Внимание!
В
целях организации работы с членами семей мобилизованных военнослужащих в
Военном комиссариате Смоленской области организована работа круглосуточной
горячей линии, обеспечивающей прием обращений, разъяснение заявителям
необходимой информации или передачу информации о сути обращения компетентным
специалистам.
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