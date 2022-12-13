Более 21 миллиона волонтеров в России помогают людям

Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил российских волонтеров с Днем добровольца и заявил, что в волонтерском движении России задействовано более 21 миллиона человек.

«Трудно найти слова, которые передали бы наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе», — отметил президент на форуме «Мы вместе».

Путин выразил благодарность российским волонтерам за поддержку участвующих в СВО военнослужащих и их семей. «Сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках СВО выполняют важнейшие задачи по защите людей в Донбассе и в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», — сказал он.

Егор Цыганов, помощник сенатора Российской Федерации Нины Куликовских, руководитель регионального штаба Смоленского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»:



– Приятно видеть, что руководство страны видит и одобряет нашу работу как волонтеров! Мы те, кто всегда и везде на передовой, готовые столкнуться с новыми вызовами современности! Владимир Владимирович сильный лидер, сильной страны, сделавший для волонтеров очень многое, начиная от закрепления на законодательном уровне статуса волонтера/добровольца и заканчивая мерами поощрения волонтерской деятельности в нашей стране! в каждодневном режиме, мы с командой неравнодушных ребят оказываем помощь семьям мобилизованных бойцов из нашего региона, собираем и отправляем гуманитарную помощь нашим военнослужащим, а также работаем в составе гуманитарных миссий на Донбассе и освобожденных территориях, не так давно вошедших в состав Российской Федерации. Уже действуют несколько направлений поддержки волонтеров сво, и работа эта продолжается в каждодневном режиме, большое количество предложений собирается по всех стране от большой и доброй команды! Я уверен, наш лидер — Владимир Владимирович, совместно с правительством обратят внимание на наиболее существенные меры поддержки, предлагаемые нами!

Андрей Николаев, руководитель Сафоновского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», помощник депутата Государственной Думы Сергея Неверова по работе в Смоленской области:



– Владимир Владимирович Путин в международный день добровольцев принял участие в церемонии вручения премии «Мы Вместе «. Президент выразил искреннюю благодарность нашим добровольцам за их труд и самоотверженность, за их желание помогать гражданам.

Все на форуме действительно увлечены делом, ведь именно эти дела составляют гражданское участие в судьбе страны. Каждый из десяти тысяч участников форума «Мы Вместе» неравнодушен к тем проектам, в которых участвует, будь то сбор продуктов питания для малоимущих или популяризация донорства костного мозга.

Делать что-то для других людей всегда приятно. В первую очередь ты видишь самые искренние эмоции людей, что ты не остался в стороне и именно благодаря такому у нас в стране люди всегда будут держаться вместе!

Марина Хотулева, член Экспертного совета региона, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция»:



– Мир не без добрых людей – это народная истина. Как бы развивались и проявлялись истинно гуманистические качества вроде милосердия, сострадания и поддержки, если бы у всех все было хорошо?

Традиции добровольчества уходят своими корнями глубоко в историю. В наше время люди с щедрой душой и чутким сердцем находят применение своим добрым порывам особенно широко. Кто-то помогает адаптации в социуме инвалидам. Некоторые просиживают очереди в больнице, чтобы получить лекарство для бабушки-соседки. Другие по первому зову помощи выезжают на поиск потерявшегося человека. Кое-кто поднимает останки погибших безвестных воинов Красной Армии и восстанавливает их имена.

Новые реалии заставляют всем миром подняться на помощь тем, кто находится сейчас в зоне специальной военной операции. Активно участвуют в этом и сафоновцы. Малыши делают новогодние открытки, школьники пишут письма на фронт, их родители собирают гуманитарную помощь, а бабушки вяжут теплые вещи, пенсионеры, получающие весьма скромные пенсии, перечисляют деньги. Глядя на все это, невозможно оставаться в стороне. В единстве наша сила.