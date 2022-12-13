Печатные СМИ в социальных сетях

30 ноября в Смоленске состоялось итоговое мероприятие проекта Смоленского регионального отделения Союза журналистов России «Стратегия продвижения печатных СМИ в социальных сетях», реализованного в рамках областного конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций.

Напомним, что 23 августа были определены победители конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета. На конкурс было допущено 56 заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе признаны победителями конкурса 31 социально ориентированная некоммерческая организация, им выделены субсидии на общую сумму 11 004 600 рублей.

Одним из победителей конкурса стал проект «Стратегия продвижения печатных СМИ в социальных сетях» Смоленского регионального отделения Союза журналистов России.

В ходе итогового мероприятия представители средств массовой информации региона обменялись практическим наработками в сфере ведения аккаунтов СМИ в социальных сетях, обсудили принципы работы с целевой аудиторией.

Популярность социальных сетей и степень их влияния на различные медиа в современном мире очень высока. Социальные сети существенно изменили привычки аудитории относительно потребления информации, поэтому СМИ вынуждены подстраиваться под новую модель взаимодействия с читателями. СМИ получают новую аудиторию, а социальные сети — принципиально новый контент.

На современном этапе средства массовой информации могут и должны использовать ресурсы соцсетей для продвижения, чтобы выжить в конкурентной среде.

Своим опытом продвижения Телеграм-канала газеты с нуля поделилась Алла Лукина, выпускающий редактор газеты «Велижская новь» СОГУП «Западная объединенная редакция».

О ведении пабликов в социальных сетях, взаимовыгодном общении с подписчиками рассказала Марина Хотулева, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция».

Опытом проведения редакционных конкурсов и реализации социальных проектов поделились Ольга Свиридкова, главный редактор «СОГУП «Южная объединенная редакция», и Александр Кащееев, дизайнер-верстальщик газеты «Краснинский край» СОГУП «Центральная объединенная редакция».

Светлана Кузьмина, выпускающий редактор газеты «Заря» СОГУП «Восточная объединенная редакция», рассказала, как их издание пытается объединить аудиторию разных возрастов в социальных сетях на платформе районной газеты.

В ходе обсуждения коллеги высказывали свои опасения по поводу того, что развитие социальных сетей может привести к снижению читателей традиционной печатной газеты. В таких условиях очень важно соблюдать баланс между развитием аккаунтов в социальных сетях и привлечением читателей к привычному, годами устоявшемуся формату СМИ.

Но как показывает практика, средства массовой информации региона давно перестали быть просто источниками информации, они выполняют роль трибуны общественности, роль проводника органов местной власти, формируют общественное мнение, развивают чувство малой родины, а самое главное являются инициаторами многих добрых дел. И по-прежнему стараются быть интересными для читателей самых разных возрастов. Удовлетворяют информационные запросы и потребности своей аудитории. Читателям важно получать информацию об особенностях и перспективах развития своей территории, о решении вопросов медицины и образования; о льготах, субсидиях и других формах поддержки со стороны власти; читателям интересно узнавать обо всем, что происходит рядом с ними и может влиять на их жизнь. А значит, печатные газеты будут по-прежнему пользоваться популярностью наряду с развивающимися пабликами СМИ в социальных сетях. Средства массовой информации региона стараются идти в ногу со временем, и на данном этапе им это удается.