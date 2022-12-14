Пособия семьям с низкими доходами

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с социальным блоком Администрации области и заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Смоленской области Наталией Грищенко, в ходе которого стороны обсудили введение с 1 января 2023 года универсального пособия семьям с низкими доходами.

С 1 января 2023 года в России устанавливается универсальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

Новая ежемесячная выплата объединит ряд действующих мер социальной поддержки:

— ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

— пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка до достижения ими возраста 3 лет;

— ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста 3 лет;

— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет;

— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

В настоящее время такая система уже действует для семей с низкими доходами с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, с детьми от 8 до 17 лет и для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Данные выплаты устанавливаются через органы ПФР. С января 2023 года в целостной системе социальной поддержки будут все указанные выплаты.

Иванов Александр Михайлович, доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС:



– Необходимость выплаты пособия гражданам имеющим детей давно ясна и необходима, это материальная поддержка молодых семей и помощь как со стороны государства так и региона. И объединение отдельных видов пособия на детей ожидаемо и востребовано. В силу своей преподавательской работы сталкиваюсь с ситуацией, когда граждане не знают разновидности пособий на детей, которые есть в России. И тем более возникают проблемы — куда и за чем обратиться? Какие документы предоставить для его получения! Введение единого материального пособия, позволит упростить выплату и получение материальной помощи со стороны государства для граждан имеющих детей! Это залог нашей рождаемости и увеличения демографии в стране!

Марголина Ольга Павловна, член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»:



– В Смоленской области ведется системная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Важность этого процесса, особенно в наше время, неоспорима. Семьям с детьми необходимо особое внимание и поддержка!

Важным будет вспомнить, что бюджет Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов сохранил свою социальную ориентированность, в нем предусмотрено финансирование всех 125 обязательств перед смолянами.

Так, со следующего года начнутся выплаты единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин.

Часто в нашу редакцию поступали вопросы о том, как оформить то или иное пособие. Потому замечательно, что все меры господдержки совсем скоро будут объединены в единое целое. Это, несомненно, станет гораздо удобнее для смолян. Получение универсального пособия будет максимально понятным и простым для каждого. Немаловажно и то, что введение единого пособия позволит расширить контингент семей, для которых будет доступна господдержка.

Семченков Юрий Евгеньевич, главный редактор информационного портала SMOLGAZETA.RU:

– Введение нового универсального пособия в очередной раз демонстрирует очевидное внимание, уделяемое Президентом и Правительством Российской Федерации, вопросам поддержки семей с низкими доходами.

Новое пособие объединит сразу шесть мер социальной поддержки, сейчас выплачивающихся различными государственными органами по различным, порой отличающимся, стандартам, и с 1 января 2023 года требования и критерии при начислении пособия станут едиными.

Особенно подчеркну два момента:

во-первых, каждая семья, имеющая право на получение нового универсального пособия, сможет выбрать: перейти ли на него или остаться на предыдущих выплатах;

и вытекающий из первого момента второй, на который обратил внимание губернатор Смоленской области Алексей Островский: необходимость подробных разъяснений гражданам происходящих изменений. Никаких финансовых потерь и ущемления прав семей при переходе на новою форму пособия, конечно, быть не должно.

