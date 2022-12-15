Здравствуйте, товарищи! Начинаем производственную гимнастику!

В Смоленской области с 12 по 18 декабря проходит неделя лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах. Одним из важнейших направлений развития охраны здоровья граждан является внедрение корпоративных программ на предприятиях. И многие организации в Смоленской области уже увидели необходимость в таких мероприятиях.
Преимущества оздоровительных программ для сотрудников выходят далеко за рамки физического здоровья. Сотрудники, имеющие доступ к оздоровительным программам, получают:
-низкий уровень стресса;
— улучшение физического и психического здоровья;
— улучшение финансового благополучия;
— улучшение самооценки и уверенности в себе.
Предприятия с оздоровительными программами получают финансовую и культурную выгоду:
— конкурентное преимущество при наборе персонала;
— удержание здоровых работников;
— снижение заболеваемости и травматизма;
— снижение прогулов сотрудников;
— улучшение отношений с работниками и морального состояния;
— повышенная производительность.
«Мы готовы сотрудничать со всеми работодателями. В прошлом году разработаны и внедрены две пилотные модели корпоративных программ. В настоящее время продолжается работа с региональным объединением работодателей Научно-промышленный Союз», – отметила Наталья Лебедева, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики .
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