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Здравствуйте, товарищи! Начинаем производственную гимнастику!

15.12.2022

В Смоленской области с 12 по 18 декабря проходит неделя лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах. Одним из важнейших направлений развития охраны здоровья граждан является внедрение корпоративных программ на предприятиях. И многие организации в Смоленской области уже увидели необходимость в таких мероприятиях.

Преимущества оздоровительных программ для сотрудников выходят далеко за рамки физического здоровья. Сотрудники, имеющие доступ к оздоровительным программам, получают:
-низкий уровень стресса;
— улучшение физического и психического здоровья;
— улучшение финансового благополучия;
— улучшение самооценки и уверенности в себе.

Предприятия с оздоровительными программами получают финансовую и культурную выгоду:
— конкурентное преимущество при наборе персонала;
— удержание здоровых работников;
— снижение заболеваемости и травматизма;
— снижение прогулов сотрудников;
— улучшение отношений с работниками и морального состояния;
— повышенная производительность.

«Мы готовы сотрудничать со всеми работодателями. В прошлом году разработаны и внедрены две пилотные модели корпоративных программ. В настоящее время продолжается работа с региональным объединением работодателей Научно-промышленный Союз», – отметила Наталья Лебедева, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики .

Опубликовано в категории Важно знать и Здравоохранение

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