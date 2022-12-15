История длиной в 105 лет

Трудно представить, что когда-то учреждения, где регистрируются все самые важные моменты человеческой жизни, попросту не существовали. Всю историю регистрации актов гражданского состояния в нашей стране можно условно разделить на два основных этапа: до и после октябрьской революции 1917 года.

В дореволюционной России регистрацию браков, рождения детей и смерти выполняла церковь. Регистрация данных актов гражданского состояния осуществлялась в рамках совершения религиозных обрядов. Записи вносились в метрические книги. В 1721 году по Указу Петра I церковные учреждения были включены в систему государственных органов России, все православное население Российской империи было приписано к церковным приходам по месту проживания.

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

Фактически этот декрет отделил церковь от государства. После принятия декрета брак, заключенный в церкви, не являлся официальным.

22 октября 1918 г. был принят первый кодекс, регулирующий семейные отношения, – «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве». В нем говорилось, что многочисленные препятствия к заключению брака, предусмотренные семейным законодательством Российской империи (монашество, принадлежность к разным вероисповеданиям), отменены; статья 52 Кодекса закрепила, что только «гражданский (светский) брак, зарегистрированный в отделе ЗАГСа, порождает права и обязанности супругов»; брачный возраст остался прежним – 16 и 18 лет; супруги имели возможность именоваться сдвоенной фамилией и им было предоставлено право на получение алиментов друг от друга; развод производился в органе ЗАГС и в суде; отменялся институт усыновления из-за боязни эксплуатации усыновленных детей.

В связи с образованием СССР в 1923 году была развернута подготовка к созданию нового семейного кодекса, и 19 ноября 1926 года был принят Кодекс РСФСР о браке, семье и опеке. Вторым семейным Кодексом был установлен единый брачный возраст для мужчин и женщин — 18 лет; брак мог быть расторгнут только в органах ЗАГС, без вызова второго супруга (его уведомляли о факте развода); запись об отце внебрачного ребенка производилась на основании заявления только матери, никаких дополнительных доказательств не требовалось (при этом отцу сообщалось о факте записи и предоставлялось право обжаловать ее в суде в течение одного года); был восстановлен институт усыновления; фактические браки признавались наряду с зарегистрированными.

Данный Кодекс просуществовал до 1968 г. Однако на протяжении срока его действия в него были внесены значительные изменения (особенно в 1936 и 1944 гг.). Юридическое значение стало придаваться только зарегистрированному браку. Ранее существовавшие фактические браки предписывалось зарегистрировать; были запрещены браки граждан СССР с иностранцами; брак расторгался лишь в случае признания судом такой необходимости.

30 июля 1969 г. был принят «Кодекс о браке и семье». Он содержал следующие новеллы: стало возможно устанавливать отцовство в судебном порядке, устанавливались два способа расторжения брака: судебный и административный (в органе ЗАГС).

С 1985 г. в СССР начался перестроечный период. В связи с этим был издан ряд нормативных актов, регулирующих семейные отношения. Изменения детализировали и улучшали правовое регулирование семейных отношений. Однако они были недостаточны для реформирования действовавшего семейного законодательства. Поэтому 8 декабря 1995 был принят «Семейный кодекс Российской Федерации».

Кодекс регулировал вопросы регистрации актов гражданского состояния вплоть до принятия 15 ноября 1997 года Федерального закона «Об актах гражданского состояния», в соответствии с которым государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами ЗАГС, образованными органами государственной власти субъектов России.

За свою более чем вековую историю развития структура ведомственной и территориальной подчиненности органов ЗАГС не раз претерпевала изменения в связи с изменениями в семейном законодательстве. Так, в 20-е годы на территории Сафоновского уезда действовали волостные комитеты, при которых происходила регистрация актов гражданского состояния. С 1925-1927 г.г. стали действовать сельские Советы, в функции которых входила регистрация всех важных событий в жизни человека. Начиная с 30-х годов органы ЗАГС были включены в структуру Народного комиссариата внутренних дел СССР, сотрудники отделов ЗАГС имели милицейские чины.

В 1936 году образуется поселок Сафоново и при Управлении НКВД Западной области функционирует Бюро актов гражданского состояния.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов органы ЗАГС на не захваченной врагом территории также действовали, но регламентация их деятельности была достаточно строгой. Так, категорически запрещалось принимать заявления об определении возраста от лиц, не достигших совершеннолетия и не имеющих паспортов, без личной явки родителей в бюро ЗАГС во избежание занижения возраста и уклонения от службы в армии в условиях военного времени, требовался строгий учет бланков актовых записей, средств государственной пошлины.

После освобождения осенью 1943 года территории Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков деятельность Сафоновского бюро ЗАГС возобновилась под руководством Петра Павловича Ещеркина.

В послевоенный период, в связи с реформированием системы внутренних дел, потребовалось коренным образом перестроить работу органов ЗАГС, и в октябре 1956 года органы ЗАГС были переданы в ведение местных Советов народных депутатов.

В 50-е годы работу службы ЗАГС Сафоновского района представляли Евдокия Семеновна Осташенкова, Елена Ивановна Разгонова, Раиса Ивановна Виноградова.

С 1959 г. по 1989 г. Сафоновским городским бюро ЗАГС руководила Александра Ивановна Глебова; в январе 1964 года в качестве делопроизводителя в бюро ЗАГС пришла работать Татьяна Павловна Гурова, которая в дальнейшем в качестве заведующей районным бюро ЗАГС проработала до 1989 года. Впоследствии еще десять лет она была специалистом объединенного городского отдела ЗАГС.

В 1992 году, в связи с прекращением деятельности исполнительного комитета городского Совета народных депутатов, отдел ЗАГС был образован при Главе Администрации Сафоновского района. В настоящее время он функционирует как структурное подразделение Администрации муниципального образования «Сафоновский район».

С петровских времён записи о важнейших событиях в жизни человека велись от руки посредством пера и чернил. Кардинально всё изменилось в конце XX века, началась компьютерная революция в службе ЗАГС современной России. Стали оформляться все документы с использованием оргтехники, оцифровываться старые архивные фонды, внедряться в работу программные продукты, позволившие создать региональную архивную базу.

С 2017 по 2020 годы был реализован масштабный государственный проект по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, благодаря которому уровень цифровизации сферы государственной регистрации актов гражданского состояния значительно повысился, кардинально изменился порядок предоставления государственных услуг органами ЗАГС.

С 31 декабря 2021 года в любом органе ЗАГС России без территориальной привязки можно вступить в брак или его расторгнуть, зарегистрировать рождение или смерть, обратиться по вопросу государственной регистрации перемены имени, установить отцовство или усыновление, получить повторное свидетельство или справку.

Кроме того, в настоящее время граждане имеют возможность подать в органы ЗАГС через Единый портал государственных услуг заявления на выдачу повторного свидетельства, государственную регистрацию заключения и расторжения брака, государственную регистрацию рождения, смерти, установления отцовства. При этом государственная пошлины оплачивается с понижающим коэффициентом 0,7, то есть на 30% меньше. Также на портале Госуслуг реализуется возможность регистрации детей через суперсервис «Рождение ребенка».

На территории нашей области можно, обратившись в многофункциональный центр, получить повторное свидетельство, подать заявление о вступлении в брак или о расторжении брака по взаимному согласию.

Завершается юбилейный год, и отдел ЗАГС может подвести предварительные итоги работы.

За 11 месяцев уходящего года зарегистрировано 1678 актов гражданского состояния, что на 271 акт меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 248 актов о рождении (на 40 рождений меньше предыдущего периода). В отношении 67 малышей установлено отцовство, два малыша обрели родителей, 340 пар заключили брак, а 234 пары расторгли; смертность среди населения превысила рождаемость в 3, 1 раза (за 11 месяцев 2021 года в 3, 7 раза) и составила 772 человека.

Среди родившихся 144 мальчиков и 127 девочек самыми популярными именами стали Иван, Артём, Михаил, Дмитрий, Матвей, Максим, Савелий, Степан, Даниил, Марк, Тимофей, Кирилл, Лев, Андрей и Роман, Мирослава, Полина, София и Софья, Анна, Елизавета, Екатерина, Виктория, Милана, Ева, Александра, Ольга, Алёна, Софья, Алиса, Аделина, Василиса, Маргарита. При этом родителями были присвоены малышам и редкие имена: Никон, Тимур, Вениамин, Рафаэль, Даниэль, Тельман, Давид, Мирослав, Филипп, Кира, Даниэла, Глафира, Божена, Регина, Евгения, Амелия, Агата, Элеонора, Наталья и Надежда.

За всем известной аббревиатурой ЗАГС — запись актов гражданского состояния — стоит ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Эта многогранная, интенсивная и ответственная работа всегда востребована населением.

Сотрудники нашего отдела ЗАГС стараются повысить качество обслуживания граждан, сделать процедуру получения государственных услуг еще более удобной. Им присущи особые профессиональные и человеческие качества, которые помогают достойно выполнять служебный долг.

В преддверии Нового года и Рождества поздравляем жителей города Сафоново и Сафоновского района с приближающимися праздниками и желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Поздравляем ветерана службы ЗАГС – Александру Ивановну Глебову, с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!

Любовь МАСАЙЛО, начальник отдела ЗАГС.

НА СНИМКЕ: Молодоженов Александру и Никиту Шебеко поздравляет сотрудник отдела ЗАГС Наталья Власенкова

Фото Ирины Тризно