Мы вместе

2022 год ознаменовался еще большей консолидацией граждан России вокруг фигуры Президента. В условиях цивилизационного вызова, вставшего перед страной, в полной мере проявились такие качества наших соотечественников как героизм, патриотизм и самопожертвование. Специальная военная операция выявила героизм, который стал ответом на угрозы существованию России, русской культуры.

В наше время совершаются подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов и прадедов, и эти подвиги служат фундаментом для сплочения общества, что наглядно проявляется и в результатах выборов, в стабильности политической системы страны. «Эти герои — это врачи, которые спасают жизни под обстрелами. Эти герои — волонтеры, которые с риском для жизни шли прямо вслед за военнослужащими, вытаскивали детей из подвалов, разносили гумпомощь», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кожанова Ирина Андреевна, член Совета Федерации:

– 2022 год крайне непростой для Российской Федерации , но он дал возможность понять — кто друг, а кто враг.

Специальная военная операция сплотила нас всех и «разбудила» во многих стремление ПОМОЧЬ, а это и есть консолидация общества. Мы помогаем нашим защитникам, которые находятся на передовой, дарят нам свободу и независимость, мы собираем гуманитарную помощь для жителей новых, наших территорий, мы работаем с семьями мобилизованных и еще одно из главного, мы не забываем и о людях внутри страны! В Смоленской области мною реализуется авторский проект «Вместе мы сила», совместно с ансамблем патриотической песни «Трассера», который помогает жителям нашего региона укрепить патриотизм, любовь к родному краю, вспомнить ещё раз о Великой Отечественной войне и через песню добраться до глубины сердца и души.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»:

– В радости и в счастье нам всегда кажется, что у нас много друзей. На самом деле друзья познаются не в радости. Друзья познаются в беде. Только самые верные и преданные остаются рядом с тобой, когда тебе плохо. Проверку сложностями проходят далеко не все.

2022 год сам определил свое название. Он дал нам возможность отделить зерна от плевел и понять истинную цену слов и дел.

Во времена самых страшных испытаний в истории нашей страны мы всегда вставали плечом к плечу. И эта стойкость и бепримерное мужество приводили наших врагов в замешательство.

И сейчас мы с нашим Президентом. Только истинный лидер думает не на годы, а на десятилетия вперёд, только истинный лидер способен принять судьбоносное решение — разрушить однополярный мир, в котором России уготована роль сырьевого придатка.

Мы стоим на пороге великого преобразования всего мира. И только так плечом к плечу, меняя мир не только снаружи, но и внутри, мы сможем добиться успеха.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира»:

– Сегодня перед нашей страной стоят такие вызовы, результаты по которым еще предстоит оценить, даже не нам, а нашим потомкам. Наша Родина, отвечая на вызовы коллективного, как уже понятно, абсолютно бессознательного Запада, проявляет просто титанические усилия и достигает поставленных нашим лидером задач.

Власти Западной Европы уже сбились со счета в своей бессильной злобе запуская один санкционный пакет за другим. Сегодня губернатора Смоленской области Алексея Островского включили в какой-то очередной санкционный список и прочитав его комментарий по этому поводу я не могу не высказать слова гордости и поддержки руководителю нашего региона. Вот его слова:

«Искренне рад решению американских властей о включении меня в санкционный список. Горжусь этим. Благодарен нашим заокеанским оппонентам за то, что они наконец оценили мою гражданскую позицию – всегда быть со своей страной, своим народом и своим Президентом. Всегда на этом стоял, стою и буду стоять. Никогда не имел никаких зарубежных активов, зарубежной собственности и счетов, поэтому от подобного решения не пострадаю».

Вот из таких людей и состоит наша Родина, в которой каждый человек с презрением отвергает любые попытки дестабилизации, сколько бы не пытались заокеанские партнеры вбросить нам эту заразу бунта, ведь они просто не понимают нас.

Сегодня по всей Смоленской области организовались инициативные группы, в рамках которых простые люди вяжут носки, шьют балаклавы, передают варенье, даже просто подписывают открытки для наших бойцов.