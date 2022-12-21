Неделя овощей и фруктов

С 19 по 25 декабря в Смоленской области проходит Неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Согласно рекомендациям врачей, необходимо потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Оптимальное количество зависит от целого ряда факторов, включая возраст, пол и уровень физической активности человека.

По словам специалиста по рациональному питанию Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марины Яйковой, потребление овощей и фруктов в достаточном количестве приносит многоплановую пользу – уменьшает риск колоректального рака и диабета, помогает снизить вес, поддерживает микробиотический баланс кишечника и систему детоксикации, способствует снижению уровня сахара крови, обеспечивает поступление многих витаминов и минералов.

В Смоленской области, при методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Министерства здравоохранения, успешно проведен Мониторинг здорового образа жизни по международной технологии STEPS. Результаты исследования показали, что мужчины и женщины едят фрукты и овощи 5 раз в неделю, в день употребляют 2 порции овощей и фруктов, вместо рекомендованных 4-5.

«К сожалению, население не доедает даже сезонных овощей и фруктов, хотя сегодня прилавки ими заполнены. В холодное время года необходимо делать акцент в питании на квашеные овощи, листовые салаты, корнеплоды, моченые и замороженные ягоды, яблоки, цитрусовые. Их важно есть в свежем виде, а также в составе блюд», – рекомендовала специалист Центра Марина Яйкова.