Подборка изменений законодательства 2023

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«Подборку изменений законодательства 2023»
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Подборка содержит ответы на самые важные вопросы в юридической и финансовой сфере, которые будут актуальны в 2023 году. Здесь Вы найдёте информацию об изменениях в законах, актуальные поправки, проекты и готовые решения.
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