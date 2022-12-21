Подборка изменений законодательства 2023

С 20 декабря 2022 г. до 31 января 2023 г.

Вы можете бесплатно заказать

«Подборку изменений законодательства 2023»

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Подборка содержит ответы на самые важные вопросы в юридической и финансовой сфере, которые будут актуальны в 2023 году. Здесь Вы найдёте информацию об изменениях в законах, актуальные поправки, проекты и готовые решения.

Подборка будет интересна бухгалтерам, юристам и руководителям!

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