С Новым годом!

Уважаемые смоляне!
Поздравляю Вас с Новым 2023-м Годом и Рождеством Христовым!
Эти светлые праздники создают особую атмосферу волшебства и ожидания чуда, дарят нам надежду на добрые перемены, дают возможность провести время с родными и близкими.
Пусть 2023-й год принесет Вам успех и удачу, много радостных событий и достижение всех поставленных перед собой целей!
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!
Заместитель Председателя Государственной Думы, Сергей Неверов
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