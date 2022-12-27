С Новым годом!

Уважаемые смоляне!

Поздравляю Вас с Новым 2023-м Годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники создают особую атмосферу волшебства и ожидания чуда, дарят нам надежду на добрые перемены, дают возможность провести время с родными и близкими.

Пусть 2023-й год принесет Вам успех и удачу, много радостных событий и достижение всех поставленных перед собой целей!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!

Заместитель Председателя Государственной Думы, Сергей Неверов