﻿На Смоленщине проходит неделя профилактики употребления алкоголя





Департамент Смоленской области по здравоохранению информирует о том, что в регионе проходит неделя, посвященная профилактике употребления алкоголя.

По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера в структуре причин смертности смолян старше 18 лет первое место занимают болезни системы кровообращения, развившиеся и приведшие к печальному исходу, в том числе за счет употребления алкоголя и сигарет.

Заведующая Центром, главный специалист регионального Департамента по здравоохранению по медицинской профилактике Наталья Лебедева рассказала: «Самая большая доля смертей, связанных с употреблением алкоголя, приходится у мужчин на онкологические заболевания, у женщин – на сердечно-сосудистые заболевания».

«Алкоголь – мощный фактор риска, существенно ухудшающий прогноз и запускающий начало заболеваний. Начало этих болезней, ухудшение прогноза и летальные исходы могут провоцировать даже небольшие дозы алкоголя, так как любая доза токсична для каждой клетки. Страдают клеточные мембраны – самые важные составляющие каждой клетки организма, которые разрушаются под действием этанола и примесей», — констатировала эксперт.

Общероссийская тенденция не отличается от региональной. Десятилетние итоги антиалкогольной политики и динамика потребления алкоголя в пандемию показали: при росте уровня продаж крепких напитков значительно выросла смертность от язвы желудка. Повысился риск развития цирроза печени и панкреатита. На фоне гепатитов В или С каждый грамм алкоголя ухудшает состояние печени и повышает риск запуска и развития цирроза, быстро приводящего к смерти у таких пациентов.

На тему влияния ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, высказался врач с 22-летним стажем работы, заведующий отделением амбулаторно-медицинской реабилитации Смоленского областного наркологического диспансера Антон Устинов: «Пандемия COVID-19 на какое-то время отодвинула на второй план все другие проблемы, в том числе и злоупотребления алкоголем. Но она же вызвала и нездоровую тенденцию: во время карантина люди стали больше пить».

Отметим, что помощь зависимым могут оказать в ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» по следующим телефонам:

8 (4812) 27-08-28 – регистратура диспансерно-поликлинического отделения(по вопросам предоставления медицинской помощи врачом психиатром-наркологом в амбулаторных и стационарных условиях);

8 (4812) 38-25-34 – отделение неотложной наркологической помощи (круглосуточно) – консультации по ситуациям, связанным с оказанием медицинской помощи в неотложной и экстренной форме;

8 (4812) 38-32-61 – кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения (круглосуточно) – предоставление информации по порядку медицинского освидетельствования граждан;

Помощь можно получить и в Содружестве анонимных алкоголиков, вопросы – по телефону: 8-951-694-44-40.