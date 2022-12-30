Госавтоинспекция сообщает

Информация для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области илиХерсонской области на день их принятия в РФ или ранее постоянно проживающих на указанных территориях и выехавших с указанных территорий в РФ, и юридических лиц, зарегистрированных на указанных территориях на день их принятия в РФ:

до 1 января 2026 года регистрация транспортных средств, а также выдача российских национальных водительских удостоверений осуществляется в соответствии с законодательством РФ (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2022 № 2216 «Об особенностях предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, а также о внесении изменений в пункт 14 Правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»).

А именно:

🔻Регистрация транспортных средств осуществляется:

без предъявления таможенных документов;

без взимания пошлины,

без прохождения технического осмотра,

при регистрационных действиях, связаных с заменой регистрационных документов и государственных регистрационных знаков.

Для получения услуги обращаться в отделение № 1 Межрайонного отдела по регистрационно-экзаменационной работе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д.106, (телефон 84812 414776)

🔻Выдача водительских удостоверений осуществляется:

без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами;

без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств;

без взимания государственной пошлины,

на основании ПАСПОРТА Российской Федерации или вида на жительство Российской Федерации и документов, подтверждающих постоянное проживание на территории соответственно Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области и ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, выданного компетентными органами вышеуказанных территорий.

Обращаться в отделение № 2 Межрайонного отдела по регистрационно-экзаменационной работе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Тихвинка, д.25А (телефон 84812 773776).

Ознакомиться с постановлением Правительства РФ от 02.12.2022 N 2216 можно по ссылке: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433513/

Начальник отделения № 6 МОРЭР Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области А.А. Муравьев