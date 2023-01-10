Внимание на дороге!

🔊В связи с ухудшением погодных условий на территории Смоленской области, Госавтоинспекция по Сафоновскому району предупреждает о том, что, снег несет две главные проблемы: плохую видимость и изменение сцепления с дорогой. Первая весьма опасна, особенно в тёмное время суток. Свет фар моментально рассеивается падающим снегом, лучи получаются ненаправленными, из-за чего не освещают трассу.

✔️Во время сильного снегопада ночью может возникнуть эффект «самоослепления» – в таком случае световое пятно может снизить видимость практически до минимума. Именно поэтому рекомендуется сбросить скорость автомобиля. При первых признаках будущего снегопада следует заранее проверить работу дворников и омывателя.

❗Стиль вождения в таких условиях похож на тот, который применяется в гололедицу. Наиболее опасным моментом считается торможение на гладкой и/или неровной дороге – на булыжных мостовых, трамвайных путях, элементах дорожной разметки и др. В большинстве случаев это грозит потерей управляемости.

❗Необходимо знать, что снег очень часто забивает световую оптику, причём быстро. Вполне предсказуемо, что через 30 минут движения ваши фары могут перестать освещать дорогу, а стоп-сигналы и указатели поворотов будут совсем не видны. Такое крайне опасно!

✔️Возьмите на вооружение следующие советы:•Если видите впереди машину с шипованными шинами, увеличьте дистанцию. Такие автомобили, особенно с водителями-новичками, в большинстве случаев внезапно «встают колом» и «подставляются» под удар.•Будьте особенно внимательны к разметке, знакам, светофорам, если дело касается незнакомой дороги. Они могут быть заметены снегом, а вы невольно спровоцируете аварийную ситуацию.•Обогрев должен быть исправлен – в период снегопада стёкла запотевают быстро, и можно сразу «ослепнуть».•Снежные заносы и даже маленькие сугробы следует проезжать медленно во избежание получения удара в бампер.

✔️Чтобы не создавать непредвиденных и опасных ситуаций на дороге неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Не выбегайте на проезжую часть из-за сугробов, стоящих машин и тому подобных препятствий.

❗Помните! Безопасность на дороге зависит от каждого!

