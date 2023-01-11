Атомщики исполнили новогодние мечты детей﻿





30 декабря 2022 года юные десногорцы побывали на сказочном представлении в ЦИСО «Нейтрино», организованном творческими коллективами профсоюза Смоленской АЭС. Таким образом администрация, профсоюз, коллективы подразделений САЭС и приёмная Общественного Совета Росатома исполнили пожелания 54-х детей в рамках акции «Ёлка желаний».

С наступающими новогодними праздниками детей и их родителей поздравили заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий, глава Десногорска Александр Новиков и председатель профсоюзного комитета САЭС, руководитель приемной Общественного Совета Росатома в г. Десногорске Игорь Хомяков. Они пожелали всем счастья, здоровья, исполнения самых заветных желаний и поделились проверенными способами, как мечты претворить в реальность.

Ярким моментом праздника стало вручение подарков, о которых дети написали в своих пожеланиях, — это интерактивные игры, куклы, роботы, конструкторы, развивающие наборы, снегоход, самокат и многое другое. Их дополнили сладкие подарки от атомной станции и администрации города.

«Мы благодарны всем, кто присоединился к акции и приобрел игрушки для детей, — отметил Игорь Хомяков. — Каждый из ребят, получая заветную упаковку, едва сдерживал эмоции радости, а это так важно — делать детей счастливыми, ведь они — наше будущее».

Тем детям, которые по разным причинам не смогли придти на сказочное представление, молодежный волонтерский отряд «Протон» Смоленской АЭС доставил сувениры на дом, поэтому без сюрпризов и праздничного настроения не остался никто.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС