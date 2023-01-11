Смоленская АЭС: в Десногорске появился мурал

Работа уличных художников из проекта STENKA украсила фасад дома 17 третьего микрорайона смоленского атомграда.

По авторскому замыслу в одном из сюжетов рисунка изображен процесс «приручения» атома работниками станции. Так художники выразили мысль, что на Смоленской АЭС работают настоящие профессионалы, которые знают свое дело. Ниже по композиции двое рабочих передают энергию в виде атома людям. Это действие олицетворяет заботу о жителях Десногорска. Еще ниже горожане могут увидеть детей на велосипедах. Эти девочка и мальчик напоминают прохожим о счастливой жизни, когда взрослые заботятся о спокойном и безопасном будущем поколений. Кроме перечисленных образов в работе можно увидеть несколько узнаваемых городских построек. Например, элементы «Кургана Славы» и постройки в «Атомпарке». Гамма арт-объекта выдержана всего в нескольких оттенках, но тем не менее эта работа становится яркой точкой притяжения в городе.

Константин Рахманов, руководитель проекта STENKA, говорит об арт-объекте следующее: «Очень круто, что получается реализовывать такой масштабный проект в городе Десногорск. Конечно, работать сейчас холодно, но для наших ребят погода не помеха, они хорошо подготовлены. Художники работают в непогоду, чтобы подарить жителям арт-объект, прославляющий труд специалистов АЭС. В итоге получится большой и классный мурал с сюжетом вне времени. Я уверен, он понравится жителям города».

Появление мурала в городе приурочено к знаменательным для десногорцев датам: 40-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС, 30-летию Концерна «Росэнергоатом», 15-летию Госкорпорации «Росатом».

Арт-объект можно увидеть по адресу: 3 микрорайон, дом 17.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС