В Смоленской области проходит Неделя активного образа жизни﻿





С 9 по 15 января в регионе проходит Неделя активного образа жизни. От 4 до 5 миллионов смертей в год можно было бы предотвратить, если бы люди во всём мире вели более активный образ жизни. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

В Смоленской области при методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Министерства Здравоохранения РФ успешно проведен Мониторинг здорового образа жизни по международной технологии STEPS. Результаты исследования показали, что только 24 % жителей региона активно проводят свое свободное время. В то же время 57 % опрошенных заметили, что их физическая активность практически сведена к нулю.

Спортивные нагрузки снижают риски многих серьёзных заболеваний: артериальной гипертензии и атеросклероза, сахарного диабета и ожирения, некоторых форм рака. Они благотворны для психического здоровья, снижают уровень стресса, тревоги и депрессии, улучшают кровоснабжение мозга, замедляют развитие болезни Альцгеймера и деменции. Двигательная активность помогает поддерживать нормальный вес тела, объем мышц и их силу, тренирует вестибулярный аппарат, что способствует снижению травматизма в старшем возрасте.

«Под физической активностью понимается занятия спортом и фитнесом, пешие прогулки, подъём по лестнице без лифта, танцы, ведение домашней работы», – отмечают сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Людям от 16 до 65 лет рекомендуется не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности аэробного характера или не менее 75 минут интенсивной нагрузки при отсутствии противопоказаний.