Центр, где объединяется молодежь

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с профильным заместителем Станиславом Дзасоховым по вопросам создания Молодежного центра на территории региона.

На базе Центра будут организованы консультационная поддержка по привлечению грантов, образовательные лектории, тренинги, встречи с интересными спикерами и лидерами общественного мнения. Кроме того, в центре будет функционировать коворкинг для проведения мастер-классов и тематических игр, свободного общения.

Учреждение станет площадкой для эффективного взаимодействия студентов и школьников с региональными представительствами общественных объединений и организаций, движений, фондов. У молодежи Смоленщины появится возможность организовывать там мероприятия, реализовывать творческие способности.

Дмитрий Новиков, координатор проектов в Центре Управления Регионом, специалист в области цифровой трансформации:

– Считаю открытие областного Молодежного центра в Смоленске замечательным решением. Эта площадка сможет не только объединить молодых людей со всего региона, но и создаст все необходимые условия для реализации их творческого потенциала. Особенно важно, что в планировании концепции будут принимать непосредственно сами ребята.

Егор Цыганов, помощник сенатора Российской Федерации Нины Куликовских, руководитель регионального штаба Смоленского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»:

– Создание данного центра решило бы сразу ряд проблем:

1. Проблема наличия у общественников собственных помещений для проведения собраний и работы;

2. Определение основных векторов развития и проектов в сфере добровольчества на территории региона;

3. Создаст возможность прямого диалога и сотрудничества между общественниками;

4. Создаст площадку для встреч общественников с руководством области и МО для определения векторов всестороннего развития молодежи на территории региона. И это только та малая часть проблемных вопросов, которые существуют.

Именно поэтому я считаю данную инициативу не только актуальной, но и максимально необходимой для добровольческого сообщества региона.

Елена Лаврова, директор Центра дополнительного образования Смоленского филиала РАНХиГС:

– Формирование здорового молодого человека, как физически, так и духовно и психологически — это основное направление молодёжной политики государства. От того, какие знания, ценности и моральные принципы будут воспитаны и заложены с детства, зависит то, что молодое поколение привнесет в мир. Именно при таком подходе, важным местом сосредоточения молодёжи становятся подобные молодёжные центры. его работа может быть организована по таким направлениям, как реализация обучающих программ по социальному проектированию, фандрайзингу, «школа парламентаризма»; проведение встреч с представителями органов власти, предпринимателями, создание системы индивидуальных наставников; организация сопровождения молодёжных проектов, реализация совместных проектов с НКО; проведение культурных событий (кинопоказов, выставок и др.). Молодёжный центр может стать площадкой для работы других молодёжных объединений, не имеющих собственного помещения.