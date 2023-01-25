Иностранные инвесторы смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство в России



Согласно постановлению правительства РФ, получить такие преференции иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн рублей в российскую компанию.

Другой вариант — регистрация и последующее владение юридическим лицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн рублей налогов.

Ульяненкова Елена Александровна, председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира»:

– Приглашение в нашу страну иностранцев, готовых своим умением вкладываться в нашу экономику – одно из самых долгожданных решений, его нужно было принять еще 10-15 лет назад и сегодня мы стали бы уже инвестиционным центром мира. Мы страна огромных возможностей, у нас живут трудолюбивые активные люди, у нас значительный промышленный и интеллектуальный потенциал.

Условия, когда разделяющие ценности нашего государства иностранцы смогут без проволочек получать документы и становится ее частью – важное условие, ведь мы не рабы транснациональных корпораций, нам важно сотрудничество со всем миром. Введение незаконных санкций против нашей страны ярко показало, как такого рода компании легко подвержены политическому влиянию.

Сегодня во многих странах мира открылись глаза на то, чем на самом деле является демократия, конечно, у России сейчас только один путь – объединиться со всеми здравыми силами против недружественных стран, которые открыто выступают за слом миропорядка. Уверена, что рассматриваемый инструмент станет одним из важных кирпичиков, на пути открытого мира без политически мотивированных запретов.

Проскурнина Марина Георгиевна, Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»:

– Здравомыслящие люди есть везде, и вполне вероятно, что, устав от бесконечной лжи про помощь «бедной, трескающейся по швам от нацистской пропаганды Украине», захотят переехать в Россию.

Да, Россия сможет стать новым ковчегом для всех, кому важны традиционные ценности, кто не прогибается в угоду псевдоевропейскому сумасшествию.

Цивилизация развитой Европы и поправшей все законы нравственности и морали Америки обречена на самоуничтожение. У неё нет будущего.

И знаете, нам ничего не нужно делать для того, чтобы стать привлекательными для иностранцев. Нам просто нужно дать им возможность переехать к нам и жить по нашим правилам и законам.

Кстати, эти люди вполне способны будут — со временем доказав всю серьёзность своих намерений — заменить часть нашей испуганной элиты, спешно покинувшей страну, но успевшей при этом «словить хайп». И объявить себя чуть ли не политическими беженцами.

Наше будущее — в наших руках. Эта фраза сейчас актуальна как никогда. Мы меняем свое мировоззрение, меняемся сами. Это долгий процесс, но уже неизбежный. Поэтому и можем принять всех, кому с нами по пути.

Крючкова Светлана Алексеевна, Председатель и генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:

– Россия – многонациональная страна. Она принимает всех, кто к ней благосклонно настроен. Привлечение таких иностранных инвесторов только приветствуется. Они должны об этом знать. Такая информация должна доходить до них. Мне кажется, что таких людей по всему миру много, много и наших бывших соотечественников, которые ностальгируют о своей прошлой жизни в Советском Союзе, возможно, они приобрели какой-либо профессиональный опыт за границей, он может быть нашей стране полезен. Принося с собой ценности в нашу страну, в любом виде инвестиций они должны знать, что их будет здесь ждать и должны быть уверены в своем завтрашнем дне. Несомненно, в наше сейчас непростое время открывать нараспашку наши двери для всех нельзя. Это должны быть люди с незапятнанной репутацией.