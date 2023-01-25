Разговоры о важном: прорыв блокады Ленинграда

18 января исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Этому событию, подарившему ленинградцам надежду на спасение, были посвящены разговоры о важном в школах города и района.

Педагоги и ученики по сложившейся традиции 16 января начали учебную неделю с поднятия российского флага и с классных часов об обороне Ленинграда – невероятно трагическом и в то же время героическом, навсегда вписанном в историю России.

Осада северной столицы продолжалась с 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. По официальным данным, блокада унесла жизни более 630 тысяч ленинградцев, хотя, по подсчетам историков, эта цифра может достигать и 800 тысяч. Порой озвучивают страшную цифру: до полутора миллионов потерь, причем, большинство умерло от голода! 27 января исполнится 79 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В память об этом историческом событии проходят памятные мероприятия и уроки мужества в библиотеках, музеях, домах культуры. В рамках всемирной акции «Блокадный хлеб» представители отдела по делам молодежи, активисты молодежного совета при Администрации Сафоновского района, волонтерского корпуса будут раздавать информационные брошюры и пайку хлеба весом в 125 граммов – суточную норму для детей и иждивенцев, получавших ее по карточкам во время блокады.

Мероприятия, связанные с блокадой города на Неве, проходят в этот период, с 16 по 27 января, и в Рыбковской средней школе. По словам руководителя музея школы Анны Николаевны Леоновой, скорбным событиям 80-летней давности посвящены экспозиции в четырех зонах, позволяющие каждому, кто приходит сюда, погружаться в атмосферу блокадного прошлого.

В музее Рыбковской школы более шестисот экспонатов: документы, фотографии, предметы крестьянского быта, найденные на полях сражений каски, солдатские медальоны. О снятии блокады Ленинграда и холокосте расскажут фотографии и документы, книги (включая художественную, историческую) литературу. Оформлена также выставка рисунков учащихся, на которых изображены дети, идущие за водой вдоль замерзшей Невы; ребенок, протягивающий руку за крошечным кусочком хлеба…

Во время разговоров о важном школьники поражаются тому, как можно было выжить, питаясь жидкой похлебкой с блокадным хлебом, состоящим из муки – размола разных пород деревьев, жмыха, хвои, ржаной обойной муки, лузги, лебеды, солода и мучной пыли.

Школьники поражались тому, как их сверстники учились в годы блокады, как теряли родных… Ребята зачитывали рассказ о летчике Алексее Севостьянове, отражавшем ночные нападения фашистских бомбардировщиков. Как-то у него закончились патроны – и он направил самолет в хвост вражеской техники. Немецкий пилот сбитого самолета катапультировался, но был взят в плен.

150 тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов, 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов. Школьники говорили об этом, упоминали и о метрономе, о Ладожском озере — дороге жизни, по которой эвакуировали жителей блокадного Ленинграда.

В городских и сельских школах у ребят была возможность познакомиться с отрывками из дневников Тани Савичевой, потерявшей всех родных во время блокады, посмотреть видеообращение жителей блокадного города. Благодаря демонстрации видеофильмов школьники смогли представить воочию страшные события той поры, представить, как нелегко было жить в осажденном городе, какое мужество требовалось, чтобы выдержать нечеловеческие испытания. Не случайно Ленинграду одним из первых было присвоено звание города-героя еще во время Великой Отечественной войны.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: Ученики второго-третьего классов в музее Рыбковской школы

Фото из группы «Мы вместе» Рыбковской школы ВК.