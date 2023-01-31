Решили проблему с дорогами

В 2022 году за счет средств федерального бюджета на сумму 80 миллионов рублей отремонтировано свыше восьми километров автомобильных дорог местного значения: улицы Кирова, Строителей, участок по Первомайской, окружная дорога в поселке Горном, объездная вокруг микрорайона № 2, в первом микрорайоне.

За счет средств дорожного фонда в сумме 14 с лишним миллионов рублей выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения, а также выполнен ремонт автомобильных дорог местного значение, а именно укладка асфальтового покрытия с обустройством тротуара по следующим улицам: 1-я Западная, Восточная. Был выполнен ремонт на участке дороги от улицы Первомайской до Первой Заводской.

От полученного объема асфальтной крошки выполнялись работы по ремонту автомобильных дорог частного сектора.

Для Беленинского сельского поселения по областной государственной программе развития дорожно-транспортного комплекса в 2022 году было выделено около 10 миллионов рублей. В Мишенине в асфальт оделась улица Молодежная, и две улицы отсыпаны песчано-гравийной смесью. В Беленине на асфальтирование центральной улицы Молодежной выделили порядка двух с половиной миллионов рублей. Покрытие еще четырех улиц общей протяженностью около двух километров восстановили с помощью песчано-гравийной смеси. Кроме того, отремонтированы дороги в деревне Троица.

– Мы долго добивались решения дорожного вопроса. Когда выделили деньги, прежде всего мы взялись за ремонт тех улиц, где всегда были ямы, ухабы, грязь, – прокомментировала глава Беленинского сельского поселения Людмила Петрик. – Теперь проблема решена на много лет.