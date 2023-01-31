﻿Малые города: между мечтой и показателями

Вопрос о том, какое будущее ждет малые города, оказался в центре внимания экспертного сообщества после публикации в «Российской газете» статьи «Малые города России: размышляя о будущем».

Ее автор глава Ивановской области Станислав Воскресенский считает, что малые города и есть будущее России. Они не только смогут достичь высоких экономических показателей, но и останутся «фабриками национальной идентичности и национального самосознания».

Политика государства последние двадцать лет всегда была разнонаправленной и не ограничивалась вниманием только к городам-миллионникам, где живет лишь треть населения. Но в последние годы в точечном и адресном регулировании и мерах поддержки произошел настоящий прорыв.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»:

– Воскресенский абсолютно прав в своих утверждениях о том, что малые города и есть будущее России. Да, именно в малых городах по-прежнему ценятся традиции, люди в этих городах ближе к нашим национальным корням, и связь поколений здесь крепче. Именно потому, что мы живем в другом ритме. Здесь нет такой сумасшедшей гонки со временем. Хотя это вовсе не означает, что в крупных мегаполисах потеряны ориентиры национальной идентичности.

Если вы хотите понять, что значит жить размеренной жизнью, ценить каждый ее день, отправляйтесь в любой маленький городок. Проникнитесь духом истории.

И вам ничего не нужно будет объяснять. Вы все поймете и увидите сами. Вот только называть наши малые населенные пункты «фабриками национальной идентичности и национального самосознания» в корне не верно. И даже наличие кавычек в этом утверждении не спасает.

На фабриках производят детали, товары, продукты. Вещи и предметы. А разве можно национальное самосознание «произвести, сделать, отштамповать на станке»?

Оно либо есть в человеке, либо его нет. Оно развивается вместе с человеком, становится его нравственным ориентиром. И образ будущего России — это образ всех ее малых городов. А ведь их гораздо больше, чем городов миллионников.

Да, у нас не настолько развита промышленность, но мы по-прежнему пашем и сеем.

В наших деревнях работают клубы и Дома культуры, которые по-прежнему остаются центрами общения людей на селе.

В наших краеведческих музеях собраны предметы нашего быта — малые частички нашей большой истории.

Именно поэтому государственная политика в отношении таких городов должна измениться. И как бы это не прозвучало в данном контексте странно, начинать менять отношение нужно с изменения форм и размеров поддержки таких населенных пунктов.

Марина Хотулева, член Экспертного совета региона, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция»:

– Чтобы стать точкой национальной идентичности, малые города должны быть уютными, обеспечивающими рабочими местами, снабженными социальной инфраструктурой. Главной точкой опоры в государственной политике по отношению к малым городам должно быть обеспечение рабочими местами, благоустройство, доступное здравоохранение, образование и жилье.