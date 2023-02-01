Искусство без границ

Окунуться в волшебный мир музыки и танца в нашем небольшом городке можно, заглянув в Центральный дворец культуры. Здесь в октябре 2020 года в рамках национального проекта «Культура» для ценителей прекрасного распахнул свои двери виртуальный концертный зал.

Сафоновский район – один из первых, где общение с любителями и ценителями музыки перешло в новый формат. Трансляции концертов мировых знаменитостей позволяют получить массу положительных эмоций, не выезжая из родного города.

– С начала работы виртуальный концертный зал поселило около трех тысяч человек, – рассказала заместитель директора по культурно-массовой работе Сафоновской районной централизованной клубной системы Наталья Шелегова. – Согласно договору с Московской филармонией, предусмотрено четыре трансляции в месяц. Это не только концерты и сказки, но и обучающие циклы, как, например, для учащихся детской школы искусств. А вообще мы приглашаем на концерты общественные организации, предприятия, школы. Отметим, что посещение концертов совершенно бесплатное.

Стоит отметить, что в Смоленской области в рамках национального проекта «Культура» за последние три года открыты девять виртуальных концертных залов. На эти цели было потрачено почти 18 миллионов рублей. Еще два таких зала планируют открыть в нынешнем году в Руднянском районе и Смоленске.

Подготовила Марина ХОТУЛЁВА

Фото Татьяны Приходько