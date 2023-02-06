ЖИЛИ-БЫЛИ ДЕД ДА БАБА, ВАЛЬДО ЗВАЛИ ИХ И РАДА

Показательная группа Сафоновского клуба собаководства порадовала ребят организации «Планета дружбы» веселым представлением. Эта встреча, подарившая массу позитива, стала возможна благодаря гостеприимству Центральной районной библиотеки.

А почему бы нам не замахнуться на спектакль? – подумали собаководы и раздали своим питомцам роли героев сказки «Колобок». Только в отличие от классической версии эта постановка закончилась счастливо – все зверюшки вместе с Лисичкой и Колобком встретились на лесной полянке, где под елочкой отметили праздник. Надо сказать, что ребятишки тоже не остались в долгу: рассказывали четвероногим стихи, пели песни и колядки. А затем сфотографировались и вдоволь пообщались с мохнатыми артистами.

– Сегодняшнее мероприятие вызвало просто бурю эмоций и у ребятишек, и у их родителей, – поделилась впечатлением председатель районной общественной организации детей-инвалидов и молодых инвалидов «Планета дружбы» Ирина Толстых. – Самое главное, что мальчишки и девчонки тоже проявили себя. Ведь при подготовке к празднику они специально выучили стишки, песенки. А какая победа для многих из них – преодолеть стеснительность и выйти на сцену! Это большой плюс, когда наши дети могут открыться. О том, чего это стоит, знают только родители, у которых сегодня на глазах даже появлялись слезы. Вообще контакт с животными идет на пользу всем: и людям, и четвероногим. Мечта завести собаку есть у всех детей, но не все могут это позволить. А здесь – прямой контакт с «пушистиками», которые отвечали взаимностью на ласку детских рук.

– У Сафоновского клуба собаководства уже есть опыт выступления перед детьми, которых опекает Ирина Лукинична, – говорит председатель СКС Татьяна Рыжикова. – В этот раз мы долго репетировали, обсуждали и музыку, и костюмы, учили собак новым трюкам. Очень переживали за наших актеров. К счастью, они не подвели. Лабрадоры Вальдо и Ярослава сыграли Деда и Лисичку. Сенбернар Гоша был Медведем. Немецкая овчарка Голди исполнила роль Волка. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель перевоплотился в Зайчика. Ньюфаундленд Рада в роли Бабки мела по амбарам и скребла по сусекам. Мы счастливы, что в библиотеке собралась очень благодарная публика, которую нам удалось удивить. Будем готовиться к следующим встречам.

– Спасибо всем организаторам и, конечно, собачкам за такой праздник, – поблагодарила Лариса Конойко. – Мы впервые на таком мероприятии. Посмотрите, как доволен внук Андрей! Такое общение очень благотворно сказывается на наших особенных детках. Молодцы!

Диана Родина пришла с дочерью Владой и сыном Кириллом. По ее словам, их дом немного напоминает зоопарк, потому что там есть и собаки, и козы, и телята, и крысы, и голуби. Тем не менее, отмечает она, сегодня им посчастливилось побывать на очень добром мероприятии, которое зарядило хорошим настроением и взрослых, и детей.

Ученые давно доказали, что общение с животными снижает уровень стресса, снимает эмоциональное напряжение, повышает самооценку, приподнимает настроение, помогает людям с особыми потребностями. Исследования доказали, что уровень гормона удовлетворения окситоцина может повыситься, даже если просто погладить питомца. Причем вырабатываться он будет как у человека, так и у его четвероногого товарища. Это значит, что встречи с Сафоновским клубом собаководства на «Планете дружбы» непременно продолжатся.

