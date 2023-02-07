Смоленская АЭС: волонтеры-атомщики собрали гуманитарную помощь для детей Энергодара

Волонтерская организация смоленских атомщиков «Протон» организовала сбор вещей для школьников и воспитанников детских садов Энергодара. Акция прошла в рамках благотворительного марафона Росатома «Энергодар Вместе! Поможем своим».

«В 2022 году наша российская «атомная семья» расширилась, в нее вошли сотрудники Запорожской атомной станции. А Энергодар стал 28-м городом Росатома. Ситуация в атомграде не простая. Его жители нуждаются в поддержке, особенно дети. В январе мы объявили сбор предметов первой необходимости для юных энергодарцев. Откликнулись не только участники нашего волонтерского объединения, в которое входят сотрудники Смоленской АЭС, Смоленскатомтехэнерго, Смоленской АЭС-Сервис и Смоленскатомэнергоремонта, а также неравнодушные работники из подразделений атомной станции и подрядных организаций. Надеемся, что наши посылки, собранные с любовью, подарят маленьким жителям Энергодара наше душевное тепло и надежду на светлое будущее, которое обязательно будет!» — отметил координатор «Протона», ведущий инженер управления производственно-технологической комплектации Смоленской АЭС Владимир Муравьев.

Атомщики-добровольцы собрали для школьников и воспитанников детских садов Энергодара новые шапки, варежки, носки, кофты, спортивные костюмы, канцелярские принадлежности — тетради, карандаши, ручки, раскраски, книги, а также настольные игры, спортивный инвентарь. На каждой посылке послание: «Вместе! Поможем своим».

Посылки доставлены в пункт сбора Десногорского муниципального волонтерского штаба «Dobro_TYT». В ближайшее время они будут отправлены в централизованный пункт сбора в Москву, а затем с общим гуманитарным грузом от Росатома направлены в Энергодар.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС