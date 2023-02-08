Патриотизм как фактор избирательной кампании﻿

Патриотизм как фактор избирательной кампании

В эти дни наша страна отмечает 80-летие победы в Сталинградской битве. В праздничных мероприятиях на Волге примет участие президент Владимир Путин. Эта дата не является проходной, а отражает состояние патриотического подъема, который испытывает наша страна в текущий момент истории.

Тема патриотизма станет и основной в ходе масштабной избирательной кампании этого года. Выборы губернаторов состоятся в двух десятках регионов, в том числе в Москве, Московской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Самарской областях; Алтайском, Красноярском, Приморском краях. Выборы пройдут и в новых регионах: в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В двадцати субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

По мнению многих экспертов, при общении с избирателями политики должны будут предъявлять конкретные факты своего участия в СВО, волонтерстве или помощи мобилизованным. При том, что избирателей продолжат волновать ЖКХ, дороги, медицина, экология, тренд «тотального благоустройства» сменится адресной заботой о семьях фронтовиков. Одним из важнейших процессов, который повлияет на исход выборов, по мнению экспертов, станет деятельный патриотизм.

Михаил Артеменков, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по образованию и науке, ректор Смоленского государственного университета:

Любая избирательная компания испытывает на себе влияние текущей политической действительности. Усиление патриотического подъема у значительной части населения нашей страны не может игнорироваться политиками, участвующими в выборах. При этом необходимо согласиться с автором текста, что избиратели хотели бы видеть реальные дела, а не выступления с «правильными оборотами» о текущей ситуации.

Примеров в нашей Смоленской области такого реального участия в сборе помощи участникам СВО, доставки ее до смоленских военнослужащих в зоне операции, оказании поддержки их семьям, со стороны депутатов разного уровня очень много. При этом мы видим действительное включение этих политиков в комплексную работу, которая включает в себя встречи с молодежью, разъяснительную работу о том, что реально происходит в новых российских регионах.

Боедов Андрей Александрович, член Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по гражданско-патриотическому воспитанию, физической культуре и делам молодежи; учитель истории и обществознания Кардымовской средней школы:

Конечно, тема патриотизма не исчерпывается причастностью Специальной военной операции, но в настоящее время тысячи наших сограждан с оружием в руках отстаивают интересы государства. Влияние этих людей, которых ждут дома их родные и близкие, на предстоящие избирательные процессы будет иметь огромное значение. И участники выборов, не имеющие твердой ответственной позиции по отношению к тем, кто на передовой, к интересам Родины, к традиционным историческим, культурным, духовным ценностям России, останутся чужими для всех здоровых сил российского общества. Кандидатам в предстоящих избирательных кампаниях потребуется авторитет, основанный на реальных делах, направленных на защиту, развитие и укрепление нашего большого Отечества — исторической России.

Рассматривая патриотическую деятельность на территории Смоленского региона, нельзя не заметить активность государственных, общественных, волонтёрских организаций с конкретными делами: организация сбора и целевая отправка гуманитарных грузов военнослужащим и пострадавшим мирным гражданам, подготовка и отправка волонтеров в зону СВО, развитие и поддержка предприятий, выпускающих продукцию для фронта, проведение культурно-массовых мероприятий в поддержку участников спецоперации, тематическая работа с молодежью… Вся эта работа для общей цели сплотила органы государственной власти, общественные и политические организации, объединила гражданское общество.

Надеюсь, что на предстоящих выборах активные граждане проголосуют за ответственность и патриотизм.

Евгений Захаренков, член Общественной палаты Смоленской области, председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, преподаватель областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального образования»:

Сейчас пришло время критического осмысления всех наших действий в области патриотического воспитания молодежи, время, когда нужно не голословно говорить о патриотизме, а на деле демонстрировать его. Очень хотелось бы, чтобы участники политических событий в этом году не эксплуатировали эту тему с точки зрения использования набора пропагандистских клише. Сейчас недостаточно просто говорить о патриотизме – нужно ежедневно реально делать все на благо России и российского народа, каждого из нас.

В контексте предстоящих политических событий считаю необходимым максимально корректно и порядочно высказываться нашим политикам в ключевых вопросах темы патриотизма, чтобы вектор политических лозунгов и обещаний не превышал возможностей и моральных принципов всех сторон.

Патриотизм — это не конкурентное преимущество на выборах, это естественное проявление гражданской позиции каждого россиянина, его моральное и духовное мировоззрение и устремление в контуре уверенного развития и победы России. Считаю, что обыгрывать сейчас тему патриотизма на выборах является проявлением неуважения к заслугам всем тем, кто причастен к Специальной военной операции. Патриотизм на словах и патриотизм на деле – это разное проявление!

Марина Хотулева, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция»:

– Патриотизм – это очень широкое понятие. С младых ногтей ребенок учится любить свою маму, родных. Со временем в круг ближайшего окружения включается и почитание Родины-матери. Воспитание патриотизма должно идти на протяжении всей жизни человека. Нынешняя ситуация со специальной военной операцией, как рентгеном, просветила общество. Очень трогательно, когда к акции по поддержке воинов-земляков присоединились сафоновцы всех возрастов: воспитанники детских садов рисовали открытки, школьники и студенты писали письма на фронт, даже пенсионеры внесли свою лепту из более чем скромных сбережений. Большую помощь оказали промышленные предприятия. Местное отделение партии «Единая Россия» обеспечивает семьи мобилизованных дровами.

Глава региона Алексей Островский, побывавший в зоне проведения СВО, является инициатором мероприятий в поддержку наших бойцов. По его поручению созданы Центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также областной комитет семей воинов Отечества. Недавно Губернатор выступил на митинге в честь прибытия личного состава отдельного отряда специального назначения войск национальной гвардии РФ «Меркурий» из зоны проведения СВО, а также открыл торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии.

По поручению Губернатора на базе оздоровительного лагеря «Борок» в деревне Прудки Сафоновского района была организована специальная смена для подготовки волонтеров. Среди тех, кто не побоится в будущем отправиться с гуманитарной миссией в зону проведения СВО, есть и наши земляки. Большую работу патриотической направленности проводят сафоновские молодогвардейцы. Они не раз уже бывали на прифронтовой территории. На днях активисты этой организации провели патриотическую встречу-диспут, приуроченную к 80-летию образования «Молодой Гвардии», которая показала, что для нынешней молодежи понятие патриотизма наполнено глубоким смыслом.