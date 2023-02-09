Где огонь, там и огнетушитель

7 февраля на площадке возле бывшего кинотеатра «Юность» было жарко: вздымались языки пламени и облака от потушенного огня. Такое увлекательное профилактическое мероприятие для сафоновцев подготовили огнеборцы пожаро-спасательной части №14, специалисты областного МО ВДПО, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский», а также Дружины юных пожарных г.Сафоново из школы № 6, «Огненные» (школа № 9), «Талантошка» (начальная школа-детский сад) и дружина «SOS» (Дом детского творчества).

Поводом послужило 160-летие создания огнетушителя в мире. Этот маленький помощник пожарных есть на каждом предприятии и в каждой организации. А вот наличие огнетушителя в салоне автомобиля в этот день проверяли сотрудники ОГИБДД. Все остановленные водители получали специальные памятки, аптечки и новые огнетушители. Вручая подарки автомобилистам, сотрудники Госавтоинспекции отметили, что целью акции является не оштрафовать водителей, а заставить задуматься о безопасности на дороге и цене человеческой жизни. Но акция этим не закончилась. Самая интересная часть мероприятия ждала участников впереди. На снегу была создана имитация возгорания и все желающие при помощи порошкового огнетушителя могли попробовать свои силы в тушении настоящего огня! Как оказалось, далеко не каждый житель нашего города знает, как пользоваться огнетушителем в случае чрезвычайной ситуации. На помощь пришли ребята из дружин юных пожарных. Они рассказали сафоновцам о правилах пользования огнетушителем. И после подробного инструктажа можно было смело выпускать облака белого дыма прямо в огонь.

Но ребята из дружин юных пожарных не только умеют ловко пользоваться огнетушителем. Алиса Осипова из дружины «SOS» рассказала нашему корреспонденту, что уже в течении 5 лет состоит в дружине и за это время многому научилась: «Выполняем нормативы на скорость по надеванию боевой одежды пожарного. Умеем пользоваться пожарным шлангом и знаем об устройстве пожарной машины. Вообще, у нас много интересного происходит. Мы и в конкурсах принимаем участие. Не так давно от Сафоновского района выступали на фестивале «Юные таланты за безопасность» Наш танец «Пожарная команда» стал лучшим! И это здорово!»

Ярких эмоций детям добавило неожиданное появление ростовой куклы-пожарного, с которой каждый желающий мог сфотографироваться. И, конечно, все участники акции в этот день получили памятные подарки: яркие флажки ВДПО и памятки по пожарной безопасности и правилам дорожного движения.

День рождения огнетушителя – отличный повод, чтобы еще раз напомнить всем о назначении и правилах использования «красного баллона». «Мы желаем жителям нашего города безопасности и умения воспользоваться в любой чрезвычайной ситуации этим важным прибором» — пожелала сафоновцам инструктор ВДПО Ольга Казакова, заканчивая мероприятие.

Ирина Венедиктова