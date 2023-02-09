Статус многодетной семьи семьи расширили

В доме Елены Дмитриевой и ее супруга Николая, которые воспитывают троих детей, появился повод для радости. Благодаря изменениям в областном законе им возобновлен статус многодетной семьи.

Поясним: по поручению Губернатора Смоленской области Алексея Островского с 1 января 2023 года в соответствии с областным законом от 24.11.2022 № 150-з «О внесении изменений в статьи 1 и 3 областного закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Смоленской области» изменено понятие «многодетная семья». Теперь оно предусматривает включение в состав многодетной семьи детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме обучения или проходящих военную службу по призыву.

Младшие дети Елены и Николая, Кирилл и Злата, учатся в школе № 2. У них отличные успехи в спорте. Старшая Ксения, окончившая школу с золотой медалью, – курсант III курса Воронежского института ФСИН России, продолжает служить примером в учебе.

– Мы очень рады, что, как и у многих наших соседей, на Смоленщине наконец-то расширили понятие «многодетная семья», – поделилась своей радостью главный специалист-юрист финансового управления Администрации МО «Сафоновский район» их мама. – При этом не столь важна социальная выплата, сколько возможность пользоваться льготами при посещении театров, музеев, развлекательных мероприятий. Так, при предъявлении удостоверения многодетной семьи нам положены, например, бесплатные билеты на постановки Смоленского драматического театра, посещение Московского зоопарка, а также аквапарков в курортных городах, льготы при покупке билетов в музеи. Мы уже наметили ряд поездок в областной центр и столицу, где благодаря нововведению у нас появилась возможность расширить кругозор всей нашей семьи.

А вот главный специалист сектора социальных выплат приема и обработки информации в Сафоновском районе Людмила Комиссарова, старший сын которой постигает основы лечебного дела в Смоленской государственной медицинской академии, а младшие еще учатся в школе № 1, считает, что дополнительная выплата к статусу многодетной семьи не лишние деньги в семейном бюджете.

Инициатором нововведения выступила Смоленская областная дума в 2022 году. По словам ее председателя Игоря Ляхова, оно более справедливо для применения мер социальной поддержки многодетных семей и будет способствовать улучшению демографической ситуации. Из-за поправок в закон в 2023 году ввиду расширения числа получателей мер поддержки из областного бюджета необходимо дополнительно выделить 28 млн рублей.

Подготовила Марина ХОТУЛЁВА