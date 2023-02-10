﻿В Смоленской области проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта





Около 98% людей в мире страдают воспалительными заболеваниями тканей пародонта, а распространенность кариеса постоянных зубов среди населения России составляет у 12-летних пациентов 78% и у взрослых 97-100%.

Статистика региона не отличается от Всероссийской: в Смоленской области, по данным за 2022 год, распространенность кариеса у людей 35-44 лет составляет 99,5%. К 35 годам у пациентов стоматологических поликлиник кариесом повреждено три и более зубов. В среднем к 44 годам у людей запломбировано 6 зубов, а удалено пять.

В то же время парадонтит обнаруживается у 88% пациентов, а патология слизистой оболочки рта диагностируется у 6%пациентов 35-44 лет.

«Каждый мечтает о красивой улыбке или хотя бы о здоровых беспроблемных зубах. И не секрет, что красивые и здоровые зубы – результат работы над собой. Даже полностью вылечив, отбелив или выровняв зубы однажды, есть шанс снова вернуть их в начальное состояние. Белоснежная улыбка говорит об аккуратности человека, о том, что он следит за собой», – отмечает главный специалист-стоматолог Департамента Смоленской области по здравоохранению Евгений Анцупов.

Что же нужно делать, чтобы сохранить зубы в порядке?

1. Правильно ухаживайте за зубами. Во время чистки не забывайте о чистоте всей полости рта. Подойдите ответственно к выбору зубной пасты. В течение дня используйте зубные нити, после еды – прополощите рот. Аккуратно пользуйтесь зубочистками.

2. Соблюдайте санитарные правила – у каждого члена семьи – своя щетка в отдельно стоящем стаканчике.

3. Регулярно посещайте стоматолога.

4. Не злоупотребляйте сладким, правильно питайтесь.

5. Откажитесь от вредных привычек.