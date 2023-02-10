﻿Смоленская АЭС стала героем съемок «Первого канала»





На Смоленской АЭС прошли съемки телевизионной программы «Первого канала» «Жизнь своих», новый выпуск которой будет посвящен Смоленской области.

Творческая группа общероссийского федерального телеканала в рамках тура по региону целый день посвятила съемкам на площадке ведущего энергетического предприятия Смоленщины и города спутника АЭС Десногорска.

«Мы путешествуем по самым интересным, на наш взгляд, местам России и рассказываем об уникальных особенностях регионов нашей страны, замечательных людях, живущих там. Фактически это некий Тревел-блог с акцентом на человеческие истории. Смоленщина — четырнадцатая локация съемок программы «Жизнь своих». Я впервые был на атомной станции.

Впечатлило количество «кордонов», которые нужно пройти, прежде чем попасть на производство. Здесь все про безопасность! И это как раз самый интересный момент, потому что обывателю атомная энергетика всегда представляется чем-то потенциально опасным. На самом деле, как мы убедились, мирный атом — это суперэнергия, самая чистая из всех видов энергии на планете», — отметил ведущий программы «Жизнь Своих» Евгений Кривцов.

Телевизионщики посетили реакторный зал, помещения главных циркуляционных насосов и вспомогательной системы реакторного отделения, полномасштабный тренажер — аналог блочных щитов управления Смоленской АЭС. Видеосъемки прошли с участием представителей молодого поколения одной из самых многочисленных династий атомщиков Андрея и Ольги Богенс, Александра и Ирины Дириных, которые сегодня трудятся на Смоленской станции. Через историю этой династии, у которой стаж работы в отрасли более 260 лет, в программе расскажут о буднях российских атомщиков, об их увлечениях и традициях.

Программа «Жизнь своих», в которую войдут сюжеты о Смоленской АЭС запланирована к трансляции 19 марта в 10.15 на «Первом канале».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС