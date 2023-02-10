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﻿Смоленская АЭС стала героем съемок «Первого канала»

10.02.2023


На Смоленской АЭС прошли съемки телевизионной программы «Первого канала» «Жизнь своих», новый выпуск которой будет посвящен Смоленской области.

Творческая группа общероссийского федерального телеканала в рамках тура по региону целый день посвятила съемкам на площадке ведущего энергетического предприятия Смоленщины и города спутника АЭС Десногорска.

«Мы путешествуем по самым интересным, на наш взгляд, местам России и рассказываем об уникальных особенностях регионов нашей страны, замечательных людях, живущих там. Фактически это некий Тревел-блог с акцентом на человеческие истории. Смоленщина — четырнадцатая локация съемок программы «Жизнь своих». Я впервые был на атомной станции.

Впечатлило количество «кордонов», которые нужно пройти, прежде чем попасть на производство. Здесь все про безопасность! И это как раз самый интересный момент, потому что обывателю атомная энергетика всегда представляется чем-то потенциально опасным. На самом деле, как мы убедились, мирный атом — это суперэнергия, самая чистая из всех видов энергии на планете», — отметил ведущий программы «Жизнь Своих» Евгений Кривцов.

Телевизионщики посетили реакторный зал, помещения главных циркуляционных насосов и  вспомогательной системы реакторного отделения, полномасштабный тренажер — аналог блочных щитов управления Смоленской АЭС. Видеосъемки прошли с участием представителей молодого поколения одной из самых многочисленных династий атомщиков Андрея и Ольги Богенс, Александра и Ирины Дириных, которые сегодня трудятся на Смоленской станции. Через историю этой династии, у которой стаж работы в отрасли более 260 лет, в программе расскажут о буднях российских атомщиков, об их увлечениях и традициях.

Программа «Жизнь своих», в которую войдут сюжеты о Смоленской АЭС запланирована к трансляции 19 марта в 10.15 на «Первом канале».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС

Опубликовано в категории Смоленская АЭС

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